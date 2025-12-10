México

Línea 9 del Metro CDMX: usuarios caen de escaleras eléctricas en la estación Ciudad Deportiva

El director del STC Metro confirmó que 12 personas resultaron lesionadas durante el incidente, al lugar arribaron paramédicos

Usuarios de la Línea 9
Usuarios de la Línea 9 sufrieron un accidente al caer de las escaleras eléctricas en la estación Ciudad Deportiva (Cuartoscuro.com)

La tarde de este martes 9 de diciembre se registró un accidente en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), el incidente ocurrió en la Línea 9 cuando un grupo de usuarios cayeron de una escalera eléctrica en la estación Ciudad Deportiva.

Alrededor de las 18:00 horas se registró la situación, al menos 12 personas resultaron heridas, por lo que paramédicos acudieron a la zona para atender a los lesionados.

Adrián Rubalcava Suárez, director general del STC Metro, compartió un comunicado oficial al respecto de la situación y la activación de los protocolos de emergencia para atender a quienes quedaron atrapados en la escalera eléctrica.

Usuarios de la Línea 9
Usuarios de la Línea 9 se cayeron de las escaleras eléctricas en la estación Ciudad Deportiva (Captura X)

Una caída múltiple de pasajeros en la escalera eléctrica de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro de Ciudad de México dejó a varios usuarios requiriendo valoración médica. Según el informe del Metro, el accidente se originó cuando un usuario, al perder el equilibrio debido a las voluminosas bolsas que portaba, provocó un efecto dominó que arrastró a otras personas en la escalera.

De inmediato, el personal de la Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene del Metro activó los protocolos de emergencia junto con servicios de rescate, atendiendo en el sitio a los afectados. Hasta el momento, “ninguna persona presenta riesgo vital,” informó el organismo. El seguimiento médico permanece en curso para atender a quienes así lo necesiten, con la intervención adicional del área de Atención al Usuario y de la empresa aseguradora, que mantienen un monitoreo individual de los casos.

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

