Línea 9 del Metro CDMX: usuarios caen de escaleras eléctricas en la estación Ciudad Deportiva

Usuarios de la Línea 9 sufrieron un accidente al caer de las escaleras eléctricas en la estación Ciudad Deportiva (Cuartoscuro.com)

La tarde de este martes 9 de diciembre se registró un accidente en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), el incidente ocurrió en la Línea 9 cuando un grupo de usuarios cayeron de una escalera eléctrica en la estación Ciudad Deportiva.

Alrededor de las 18:00 horas se registró la situación, al menos 12 personas resultaron heridas, por lo que paramédicos acudieron a la zona para atender a los lesionados.

Adrián Rubalcava Suárez, director general del STC Metro, compartió un comunicado oficial al respecto de la situación y la activación de los protocolos de emergencia para atender a quienes quedaron atrapados en la escalera eléctrica.

Usuarios de la Línea 9 se cayeron de las escaleras eléctricas en la estación Ciudad Deportiva (Captura X)

Una caída múltiple de pasajeros en la escalera eléctrica de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro de Ciudad de México dejó a varios usuarios requiriendo valoración médica. Según el informe del Metro, el accidente se originó cuando un usuario, al perder el equilibrio debido a las voluminosas bolsas que portaba, provocó un efecto dominó que arrastró a otras personas en la escalera.

De inmediato, el personal de la Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene del Metro activó los protocolos de emergencia junto con servicios de rescate, atendiendo en el sitio a los afectados. Hasta el momento, “ninguna persona presenta riesgo vital,” informó el organismo. El seguimiento médico permanece en curso para atender a quienes así lo necesiten, con la intervención adicional del área de Atención al Usuario y de la empresa aseguradora, que mantienen un monitoreo individual de los casos.

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO