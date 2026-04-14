México

Precio de los alimentos en 2026: estos son los comestibles más caros tras el conflicto del Estrecho de Ormuz 

De acuerdo con datos oficiales, una persona requiere al menos 2 mil 571 pesos mensuales en zonas urbanas y mil 940 pesos en áreas rurales únicamente para cubrir sus necesidades básicas de comida

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Cuidar la alimentación es especialmente importante a partir de los 60 años
Aumento de precios en alimentos ante el conflicto de Estrecho de Ormuz. (Freepik)

El conflicto registrado en las últimas semanas en Medio Oriente ha generado diversas consecuencias económicas y políticas a nivel internacional. Países de todo el mundo reportan incrementos en los precios del combustible y algunos alimentos.

Ante esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer durante su conferencia matutina del pasado 13 de abril que la situación geopolítica ha impactado de forma negativa en las tarifas mundiales del petróleo, repercutiendo en los costos de productos en México.

Derivado de esto, la mandataria señaló que realizó una petición al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora para recorrer diversos mercados del país, con la finalidad de conocer con exactitud los precios de diversos suministros de la canasta básica mexicana, los cuales han presentado un alza notable en las últimas semanas.

¿Cuáles son los alimentos más caros en México durante 2026?

Tras la supervisión de costos en distintos puntos de venta de estos productos, el funcionario indicó que existe un aumento notable en tres insumos esenciales para las familias mexicanas. A pesar de los monitoreos constantes por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Estos son los alimentos con un incremento en sus tarifas:

  • Jitomate
  • Carne de Res
  • Calabacita

La mandataria señaló que este incremento suele estar vinculado a prácticas abusivas por parte de algunos comerciantes, ya que no existe una justificación económica que respalde el alza en los precios.

Aseguró que para frenar esta situación mantendría una reunión con los integrantes del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. EFE/Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Aumento en la canasta alimentaria presiona el gasto básico

El costo de la canasta alimentaria en México registró un incremento significativo en marzo de 2026, lo que refleja una mayor presión sobre el bolsillo de la población. De acuerdo con datos oficiales, una persona requiere al menos 2 mil 571 pesos mensuales en zonas urbanas y mil 940 pesos en áreas rurales únicamente para cubrir sus necesidades básicas de comida.

Estas cifras corresponden al umbral mínimo para no caer en pobreza extrema por ingresos. Sin embargo, cuando se incorporan otros gastos esenciales como vivienda, transporte, salud o educación, el monto necesario se eleva considerablemente, alcanzando hasta 4 mil 940 pesos mensuales en zonas urbanas.

Entre los factores que impulsaron este encarecimiento destaca el incremento en productos específicos. El jitomate fue el principal responsable, con un alza anual de más del 126%, contribuyendo de forma importante al aumento total de la canasta alimentaria tanto en zonas urbanas como rurales.

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