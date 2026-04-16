Movimiento de Personas con Discapacidad urge a la SCJN a garantizar sus derechos

A casi seis meses de la audiencia pública, miembros del Movimiento de Personas con Discapacidad protestan por la falta de resolución sobre su derecho a la consulta, afectando su participación y el Estado de Derecho.

Integrantes de organizaciones civiles en la Ciudad de México exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que defina reglas claras en los procedimientos de consulta para personas con discapacidad en procesos legislativos, con el objetivo de garantizar los derechos previstos en la Constitución.

Actualmente se mantiene un clima de incertidumbre jurídica, ya que diversos congresos estatales y autoridades legislativas discuten y, en algunos casos, aprueban iniciativas sin que existan criterios uniformes sobre los mecanismos de consulta.

Esta situación impide conocer con precisión los requisitos obligatorios y las consecuencias jurídicas de omitir o realizar de forma inadecuada la consulta a personas con discapacidad.

Movimiento de Personas con Discapacidad se mantiene a la espera

En la manifestación frente a la sede de la SCJN, miembros de Movimiento de Personas con Discapacidad y el Centro de Educación para Sordos entregaron un escrito en el que manifestaron su preocupación por la falta de resolución sobre el derecho a la consulta tras la audiencia pública que se realizó los días 20, 21 y 22 de octubre de 2025. Destacaron que la ausencia de un fallo concreto mantiene a las personas con discapacidad en un “estado de incertidumbre y preocupación“.

Las organizaciones reclamaron que es “urgente contar con un precedente claro y una guía jurisprudencial” de la Corte para que las consultas se realicen en cumplimiento de los estándares constitucionales y convencionales.

De acuerdo con el Inegi, más del 6 por ciento de la población en México vive con alguna discapacidad, con mayor incidencia en mujeres y personas adultas mayores. (Crédito: Gobierno de México)

Señalaron que una jurisprudencia definiría los derechos de participación y proporcionaría lineamientos a los congresos y autoridades para dar certeza legal en los procesos de consulta.

En un documento que hicieron llegar a la Suprema Corte, el colectivo se dirige a los ministros para expresar su preocupación ante la falta de resolución en los asuntos relacionados con el derecho a la consulta de las personas con discapacidad.

“La comunidad de personas con discapacidad, así como las organizaciones que las representan, se preguntan con legítima inquietud en qué momento se retomará la discusión y resolución de estos asuntos. La audiencia generó expectativas fundadas de avance, pero la ausencia de una decisión posterior ha colocado a las personas con discapacidad en un estado de incertidumbre y preocupación”, se lee en el documento “Derechos en pausa: la Suprema Corte debe resolver sobre la consulta a personas con discapacidad”.

Personas con discapacidad en México son mujeres en su mayoría

En México, datos del INEGI contabilizan 9.5 millones de personas con alguna discapacidad dentro de una población total de 130.3 millones.

Más del 53% de quienes presentan discapacidad son mujeres. Poco más de la mitad de esta población tiene 60 años o más.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la discapacidad motriz es la más común, al representar 48% de los casos. Le siguen la discapacidad visual con 33%, la auditiva en 12% y la cognitiva también con 12%.

El registro de las entidades federativas señala que Zacatecas concentra la mayor tasa de personas con discapacidad, con 11.2%. A este estado le siguen Tabasco con 10.1%, Durango con 9.9% y Oaxaca con 8.8%.