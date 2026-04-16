México

Amplían registro para ingreso a prepa en el Edomex 2026: esta es la nueva fecha límite

Hay más de 106 mil espacios disponibles en 954 planteles públicos de Educación Media Superior

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Amplían registro para nivel preparatoria en la entidad mexiquense (Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) anunció la ampliación del periodo de registro para el ingreso a las preparatorias en los 103 municipios de la entidad, correspondiente a la Promoción 2026.

Esta decisión busca brindar una nueva oportunidad a las y los aspirantes de Educación Media Superior que no lograron completar su proceso durante el periodo original, que comprendió del 2 al 28 de marzo de 2026.

Con esta extensión, los interesados tendrán hasta el viernes 17 de abril para concluir su registro a través del portal oficial habilitado por las autoridades educativas.

Más de 85 mil aspirantes en primera etapa

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Amplían registro para nivel preparatoria en la entidad mexiquense (Gob. Edomex)

De acuerdo con datos proporcionados por la SECTI, durante el periodo inicial se registraron un total de 85 mil 456 aspirantes, lo que refleja una alta demanda por acceder a la educación media superior en la entidad. Sin embargo, aún existe un número considerable de jóvenes que no finalizó su trámite, motivo por el cual se determinó ampliar el plazo.

Para este proceso de asignación participan nueve servicios educativos, los cuales integran una oferta de 954 planteles públicos distribuidos en todo el territorio mexiquense. En conjunto, estas instituciones disponen de aproximadamente 106 mil espacios, lo que garantiza una cobertura amplia tanto en modalidades de bachillerato general como tecnológico.

Las autoridades educativas destacaron que esta ampliación representa una oportunidad clave para que ningún estudiante se quede fuera del sistema educativo por falta de registro. Asimismo, reiteraron la importancia de que las y los aspirantes revisen cuidadosamente los requisitos establecidos en la convocatoria, así como las opciones educativas disponibles, con el fin de tomar una decisión informada sobre su futuro académico.

Registro en línea

prepa Edomex inscripciones 2026
El registro se debe hacer en línea (Gob. Edomex)

El proceso de registro se realiza completamente en línea, lo que permite a los estudiantes agilizar su trámite y evitar traslados innecesarios. A través del portal oficial, los aspirantes pueden completar su inscripción, seleccionar sus opciones de plantel y dar seguimiento a su proceso de asignación: https://ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx/#/inicio.

En cuanto a los resultados, la SECTI informó que estos serán publicados el próximo 17 de agosto de 2026, también en el sitio web oficial. En esa fecha, los aspirantes podrán consultar en qué institución fueron asignados, de acuerdo con sus preferencias y el puntaje obtenido en el proceso correspondiente.

La dependencia hizo un llamado tanto a los jóvenes como a sus familias para aprovechar esta extensión del plazo, subrayando que el acceso a la educación media superior es un paso fundamental para el desarrollo académico y profesional de las nuevas generaciones.

Además, recordó que el Estado de México cuenta con una de las infraestructuras educativas más amplias del país en este nivel, lo que permite ofrecer diversas alternativas formativas orientadas a las necesidades del mercado laboral y a la continuidad de estudios superiores.

Finalmente, la SECTI reiteró su compromiso con la educación incluyente y de calidad, e invitó a los aspirantes a no dejar pasar esta oportunidad, asegurando que completar el registro en tiempo y forma es el primer paso para garantizar un lugar en el nivel medio superior en el ciclo escolar 2026.

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