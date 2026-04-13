México

¿Qué condiciones médicas permiten acceder a la Pensión del Bienestar? Criterios para el apoyo de 3 mil 300 pesos por discapacidad

El registro depende de una evaluación en instituciones públicas que determina si la condición es permanente y limita la autonomía de la persona

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De acuerdo con el Inegi, más del 6 por ciento de la población en México vive con alguna discapacidad, con mayor incidencia en mujeres y personas adultas mayores. (Crédito: Gobierno de México)
De acuerdo con el Inegi, más del 6 por ciento de la población en México vive con alguna discapacidad, con mayor incidencia en mujeres y personas adultas mayores. (Crédito: Gobierno de México)

La Pensión para el Bienestar para las Personas con Discapacidad es un programa social del Gobierno de México que otorga un apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales a personas que viven con una condición permanente que limita su autonomía.

El eje del proceso es el dictamen médico, ya que en él se establece si la persona presenta una discapacidad permanente y, a partir de esa determinación, se define su incorporación o no al padrón de beneficiarios, lo que convierte al criterio clínico en la base de la decisión.

El programa opera con reglas diferenciadas según la entidad federativa: en 24 estados con convenio de universalidad la cobertura alcanza a personas de 0 a 64 años, mientras que en el resto del país se concentra principalmente en menores de 30 años, con excepciones en comunidades indígenas, afromexicanas o zonas con altos niveles de marginación, donde el rango de edad puede ampliarse.

El registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se realiza de manera presencial durante los periodos de incorporación que abre el programa (disponibles en la página web: https://programasparaelbienestar.gob.mx/pension-bienestar-personas-con-discapacidad/), en los que las personas solicitantes deben acudir con documentación en original y copia para completar el trámite.

En caso de no poder presentarse, la normativa permite designar a un auxiliar que acuda en su representación, quien también debe acreditar su identidad y parentesco mediante los documentos correspondientes.

Hasta marzo de 2026, 1.6 millones de mexicanos reciben la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad, de acuerdo con las cifras oficiales. (Crédito: Gobierno de México)
Hasta marzo de 2026, 1.6 millones de mexicanos reciben la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad, de acuerdo con las cifras oficiales. (Crédito: Gobierno de México)

Documentación básica para solicitar el apoyo

Para solicitar el apoyo se debe presentar documentación básica como acta de nacimiento, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio; a ello se suma el certificado médico expedido por una institución pública de salud, documento que acredita la condición de discapacidad permanente y resulta indispensable para avanzar en el registro.

Sin esa valoración médica el trámite no puede continuar, ya que funciona como la evidencia que valida la elegibilidad dentro del programa y determina el acceso al beneficio.

Se trata de un programa con respaldo constitucional, lo que obliga a su aplicación por parte de las autoridades y garantiza su permanencia más allá de los cambios de administración.

Acceso limitado al mundo laboral

De acuerdo con datos del Inegi, las personas con discapacidad tienen un limitado acceso al mundo laboral, pues sólo 4 de cada 10 forman parte de la población económicamente activa y, cuando lo consiguen, perciben un ingreso mensual 13% menor. Asimismo, encuentran mayores obstáculos para tener acceso a servicios de educación y salud, principalmente por barreras de comunicación y por falta de inclusión en infraestructura.

Por todo lo anterior y debido a que en el país viven 6.2 millones de personas con discapacidad es que el Gobierno de México impulsa esta pensión en aras de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar y revertir la situación de desigualdad social.

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