SCJN delimita derecho a asistencia consular: sólo aplica a personas detenidas o procesadas, no a testigos

La SCJN aclara que la asistencia consular protege solo a extranjeros detenidos y no a testigos en juicios. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, protege exclusivamente a personas extranjeras que hayan sido arrestadas, detenidas o sometidas a proceso penal, y no puede extenderse a quienes participan únicamente como testigos dentro de un juicio.

SCJN aclara alcances del artículo 36 de la Convención de Viena

En su resolución, el Máximo Tribunal analizó el alcance del artículo 36 del tratado internacional, que establece la obligación de las autoridades de informar sin demora a una persona extranjera detenida sobre su derecho a comunicarse con su consulado.

La Corte subrayó que este derecho está vinculado de manera directa con la garantía de una defensa adecuada, ya que permite a la persona imputada comprender la acusación en su contra, conocer el sistema jurídico al que se enfrenta y tomar decisiones informadas desde el inicio del procedimiento penal.

La SCJN enfatiza que el consulado orienta y apoya, pero no sustituye la defensa legal de imputados.

El caso: homicidio calificado y testimonios recabados en Estados Unidos

La decisión derivó de un recurso promovido por una persona sentenciada en México por homicidio calificado cometido en Estados Unidos en 1999.

El condenado argumentó que los testimonios de ciudadanos mexicanos recabados en Los Ángeles, California, no debían ser valorados como prueba, debido a que esas personas no contaron con asistencia consular durante su declaración.

Sin embargo, la SCJN concluyó que el derecho a la asistencia consular no resulta aplicable a testigos, pues su situación jurídica no es equiparable a la de quien enfrenta una acusación penal.

Diferencia entre persona imputada y testigo en proceso penal

La Corte explicó que la asistencia consular responde a una condición de vulnerabilidad específica: la privación de la libertad o la sujeción a un proceso penal en un país extranjero.

La persona imputada enfrenta cargos, la persona testigo solo declara sobre hechos.

Mientras que la persona imputada debe diseñar una estrategia de defensa y comprender las consecuencias legales de su primera declaración, los testigos no enfrentan cargos ni requieren estructurar una defensa técnica.

Por ello, no necesitan el mismo nivel de protección consular previsto para quienes están en riesgo de una sanción penal.

En consecuencia, las autoridades mexicanas pueden valorar testimonios obtenidos en el extranjero, siempre que hayan sido recabados conforme a la legislación del país donde se practicaron.

¿Qué es la asistencia consular y cuándo aplica?

La asistencia consular mexicana brinda protección y orientación a connacionales en el extranjero ante situaciones como detenciones, accidentes, hospitalizaciones, fallecimientos o robo de documentos.

La asistencia consular protege a los ciudadanos mexicanos detenidos o sujetos a procesos penales en el extranjero. ESPAÑA EUROPA MADRID CULTURA SOCIEDAD EMBAJADA DE MÉXICO EN ESPAÑA

Entre los servicios que incluye se encuentran:

Orientación legal en casos de detención o procesos judiciales

Contacto con familiares

Apoyo en casos de emergencia médica o fallecimiento (sin cubrir gastos)

Asistencia para reponer pasaporte o documentos oficiales

No obstante, el consulado no puede:

Liberar a una persona detenida

Pagar multas , fianzas , honorarios legales o gastos médicos

Intervenir para regularizar la situación migratoria

¿Qué hacer si te detienen en el extranjero?

La asistencia consular no sustituye un abogado, pero guía sobre cómo obtener defensa legal adecuada. (X/@ConsulMexTuc)

En caso de detención fuera del país, especialistas recomiendan:

Mantener la calma y no oponer resistencia

Solicitar de inmediato que se notifique al consulado mexicano antes de cualquier interrogatorio

Ejercer el derecho a guardar silencio hasta contar con asesoría legal

No firmar documentos que no se comprendan y pedir un intérprete oficial

Informar sobre cualquier condición médica o necesidad de medicamentos

En Estados Unidos, la Línea de Apoyo Consular Mexicana opera las 24 horas en el teléfono 520-623-7874. En México, el número 079 brinda orientación, y para emergencias globales está disponible el +52 (55) 3686-5581.

La resolución de la SCJN fija un criterio relevante sobre los límites del derecho a la asistencia consular y precisa que su finalidad es garantizar el debido proceso de personas extranjeras detenidas, sin extenderlo a quienes comparecen únicamente como testigos.