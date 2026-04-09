México

Personas con discapacidad y neurodivergencias protagonizan el Primer Festival de Artes Escénicas Inclusivas: fecha, lugar y actividades

“Universos Diversos” busca visibilizar el trabajo creativo de artistas que históricamente han enfrentado barreras para acceder a los espacios culturales

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Universos Diversos, el Primer Festival de Artes Escénicas Inclusivas, reunirá a personas con discapacidad y neurodivergencias en un encuentro artístico sin precedentes en México. La cita será el 11 y 12 de abril en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), con entrada libre y una programación que abarca teatro, danza, música, circo y cine.

Organizado por la Secretaría de Cultura, el festival busca visibilizar el talento artístico desde la inclusión, la diversidad y la accesibilidad, colocando en el centro a creadoras y creadores que históricamente han enfrentado barreras para acceder a los espacios culturales.

¿Qué es Universos Diversos 2026 y por qué es importante?

Impulsado por Escena Abierta Teatro Inclusivo, este festival nace con el objetivo de abrir espacios de participación artística para personas con discapacidad, promoviendo sus derechos culturales y fomentando una sociedad más incluyente.

Fundada en 2022, esta organización ha trabajado en la formación, creación escénica y acceso al arte, y ahora lleva su experiencia a un encuentro nacional que combina espectáculos, diálogo y actividades formativas.

Artistas, compañías y espectáculos destacados

Durante dos días, el público podrá disfrutar de propuestas escénicas de diversas agrupaciones que trabajan desde la inclusión:

  • Ritual Teatro de Inclusión, con más de 30 años de trayectoria
  • Rock DI, con presencia internacional
  • Orquesta para Personas con Discapacidad
  • Colectivo Tres-sesenta, con experiencias sensoriales
  • Fuga, Arte y Diversidad
  • Teatro Ciego

Además, Escena Abierta Teatro Inclusivo presentará el estreno de “¡Lotería! Shakespeare y Sueño”, una propuesta escénica que mezcla creatividad, inclusión y nuevas narrativas.

El Festival de Artes Escénicas Inclusivas no solo ofrecerá espectáculos, sino también espacios de reflexión y aprendizaje:

  • Proyección de la película La Laguna Rosa, con charla posterior
  • Mesas de diálogo sobre:
    • Inclusión y accesibilidad
    • Derechos artísticos de personas con discapacidad
    • Capacitación artística inclusiva
    • Experiencias de éxito en inclusión
  • Talleres y actividades formativas, como:
    • Improvisación teatral y percusión
    • Clase magistral para personas sordas
    • Danza e improvisación corporal
    • Artes plásticas y diseño

También habrá actividades recreativas como rally, merca-disca (venta de productos elaborados por personas con discapacidad) y dinámicas en áreas verdes.

Fecha, horario y sede del festival

  • Evento: Universos Diversos 2026
  • Fecha: 11 y 12 de abril de 2026
  • Horario: 10:00 a 19:00 horas
  • Lugar: Centro Nacional de las Artes
  • Entrada: Libre

Un festival que apuesta por la inclusión

“Universos Diversos nace de la convicción de que el arte es un espacio donde todas y todos debemos poder expresarnos”, destacaron integrantes de Escena Abierta Teatro Inclusivo.

Este festival inclusivo en CDMX representa un paso importante para reconocer la diversidad como una fuerza creativa y consolidar espacios donde el arte sea verdaderamente accesible para todas las personas

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