Personas con discapacidad y neurodivergencias protagonizan el Primer Festival de Artes Escénicas Inclusivas: fecha, lugar y actividades

Universos Diversos, el Primer Festival de Artes Escénicas Inclusivas, reunirá a personas con discapacidad y neurodivergencias en un encuentro artístico sin precedentes en México. La cita será el 11 y 12 de abril en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), con entrada libre y una programación que abarca teatro, danza, música, circo y cine.
Organizado por la Secretaría de Cultura, el festival busca visibilizar el talento artístico desde la inclusión, la diversidad y la accesibilidad, colocando en el centro a creadoras y creadores que históricamente han enfrentado barreras para acceder a los espacios culturales.
¿Qué es Universos Diversos 2026 y por qué es importante?
Impulsado por Escena Abierta Teatro Inclusivo, este festival nace con el objetivo de abrir espacios de participación artística para personas con discapacidad, promoviendo sus derechos culturales y fomentando una sociedad más incluyente.
Fundada en 2022, esta organización ha trabajado en la formación, creación escénica y acceso al arte, y ahora lleva su experiencia a un encuentro nacional que combina espectáculos, diálogo y actividades formativas.
Artistas, compañías y espectáculos destacados
Durante dos días, el público podrá disfrutar de propuestas escénicas de diversas agrupaciones que trabajan desde la inclusión:
- Ritual Teatro de Inclusión, con más de 30 años de trayectoria
- Rock DI, con presencia internacional
- Orquesta para Personas con Discapacidad
- Colectivo Tres-sesenta, con experiencias sensoriales
- Fuga, Arte y Diversidad
- Teatro Ciego
Además, Escena Abierta Teatro Inclusivo presentará el estreno de “¡Lotería! Shakespeare y Sueño”, una propuesta escénica que mezcla creatividad, inclusión y nuevas narrativas.
Talleres, cine y mesas de diálogo
El Festival de Artes Escénicas Inclusivas no solo ofrecerá espectáculos, sino también espacios de reflexión y aprendizaje:
- Proyección de la película La Laguna Rosa, con charla posterior
- Mesas de diálogo sobre:
- Inclusión y accesibilidad
- Derechos artísticos de personas con discapacidad
- Capacitación artística inclusiva
- Experiencias de éxito en inclusión
- Talleres y actividades formativas, como:
- Improvisación teatral y percusión
- Clase magistral para personas sordas
- Danza e improvisación corporal
- Artes plásticas y diseño
También habrá actividades recreativas como rally, merca-disca (venta de productos elaborados por personas con discapacidad) y dinámicas en áreas verdes.
Fecha, horario y sede del festival
- Evento: Universos Diversos 2026
- Fecha: 11 y 12 de abril de 2026
- Horario: 10:00 a 19:00 horas
- Lugar: Centro Nacional de las Artes
- Entrada: Libre
Un festival que apuesta por la inclusión
“Universos Diversos nace de la convicción de que el arte es un espacio donde todas y todos debemos poder expresarnos”, destacaron integrantes de Escena Abierta Teatro Inclusivo.
Este festival inclusivo en CDMX representa un paso importante para reconocer la diversidad como una fuerza creativa y consolidar espacios donde el arte sea verdaderamente accesible para todas las personas