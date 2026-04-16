“Mi nieta me respondió raro”: Sergio Mayer habla sobre su relación con Mila a un año de no verla

Fotos: Instagram/@sergiomayerb /@smayermori/@nataliasubtil

Sergio Mayer afirma que desde hace casi un año no ve a su nieta y que la última vez que intentó contactarla, la menor le respondió de forma extraña.

El actor y exdiputado sostiene que la distancia afecta principalmente a la niña, ya que considera que privarla de la convivencia familiar vulnera sus derechos.

¿Qué dijo Sergio Mayer?

Durante un encuentro con la prensa transmitido por Berenice Ortiz, Mayer detalló: “Le escribí a mi nieta, que no me respondía, llevaba mucho tiempo sin responderme y hace como una semana le escribí y me respondió un poquito raro, porque ella también como que se siente rara respondiendo”.

CIUDAD DE MÉXICO, 18MARZO2026.- El diputado Sergio Mayer regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro tras ser expulsado del reality show La Casa de los Famosos y solicitar licencia en el pleno. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

El exintegrante de Garibaldi señala que la ruptura familiar le preocupa por el impacto en la menor.

“La extraño y yo creo que más que a mí, el daño es hacia ella, porque privarla a ella, somos única familia. Independientemente de los temas que tengan los papás, el interés superior del menor tiene que prevalecer”, dijo.

El actor subraya que la relación entre adultos no debe interferir en el vínculo entre abuelos y nietos.

Mayer lamenta el distanciamiento familiar y señala alienación parental

Sergio Mayer asegura que ha intentado mantener el contacto, pero la comunicación es limitada y poco fluida.

La modelo brasileña preocupó a sus seguidores al sincerarse sobre su estado de salud Crédito: Cuartoscuro

“Me llamó la atención así de: ‘Hola abuelito, ¿qué te digo?’, como que le cuesta trabajo porque no nos hemos visto”, relata el también exlegislador. Mayer espera que en el futuro la situación se resuelva por el bienestar de la niña.

El actor atribuye la falta de convivencia a desacuerdos con la madre de la menor y menciona la posibilidad de alineación parental.

La modelo brasileña preocupó a sus seguidores al sincerarse sobre su estado de salud Crédito:IG/nataliasubtil

“Depende mucho lo que Natália le haga ver a ella. Si esa es la información que ella le da, eso es lo que ella está absorbiendo y eso se llama alienación”, expresa Mayer.

Sin embargo, enfatiza que no busca un enfrentamiento legal y confía en que el diálogo prevalezca.

Durante la conversación con la prensa, Mayer también rechaza haber prohibido a su nuera dar entrevistas y niega haber intentado restringir la exposición pública de la familia. Defiende que la niña tiene derecho a mantener la relación con sus abuelos y pide que no se utilicen los medios para atacar a la familia.