Más de 300 empresas mexicanas viajarán a Canadá para misión comercial histórica: Marcelo Ebrard

El viaje empresarial impulsado por autoridades económicas nacionales contempla la participación de firmas de distintos tamaños y busca fortalecer las alianzas económicas en sectores como tecnología, farmacéutica y energías limpias durante mayo en dos ciudades canadienses. (Infobae-Itzallana)

En la conferencia mañanera, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció los detalles de una misión comercial sin precedentes que llevará a más de 300 empresas mexicanas a Canadá los próximos 7, 8 y 9 de mayo, con escala en las ciudades de Montreal y Toronto.

El funcionario precisó que la convocatoria está abierta a empresas de todos los tamaños —“pequeñitas, medianas o grandotas”, en sus propias palabras— y que la Secretaría de Economía se encargará de identificar y facilitar las reuniones B2B con sus contrapartes canadienses.

Una relación comercial que creció 30 veces en décadas

El contexto detrás de esta misión es contundente. De acuerdo con datos oficiales, el comercio bilateral entre México y Canadá alcanzó los 56,000 millones de dólares en 2024, una cifra que se ha multiplicado 12 veces desde la entrada en vigor del TLC en 1994 y que, según Ebrard, ha crecido 30 veces si se considera un horizonte histórico más amplio.

Actualmente, 130 plantas de autopartes con inversión canadiense operan en territorio mexicano, generando más de 30,000 empleos directos para trabajadores en México. Canadá es el segundo socio comercial más importante del país.

Marcelo Ebrard sostiene una reunión con el embajador Jamieson Greer y su equipo para iniciar las discusiones sobre la revisión del T-MEC. Foto: X/@m_ebrard

De la visita canadiense a la reciprocidad mexicana

La misión de mayo es la respuesta directa a una visita previa: una delegación de alrededor de 400 empresas canadienses llegó a México encabezada por el ministro Dominique LeBlanc, contraparte de Ebrard, tras un acuerdo alcanzado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney.

Aquel encuentro dejó más de 2,000 reuniones empresariales entre compañías de ambos países. Ahora, como señaló el propio secretario, “nos corresponde ser recíprocos”.

Sectores estratégicos en la mira

La misión abarca una amplia gama de industrias consideradas clave para el desarrollo económico bilateral:

Farmacéutica

Autopartes

Aeronáutica

Centros de datos y nuevas tecnologías

Inteligencia artificial

Energías limpias

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presenta los resultados de las consultas públicas para la revisión del T-MEC, en la Torre Ejecutiva de la dependencia federal. Foto María Luisa Severiano

El T-MEC como palanca de diversificación

La iniciativa ocurre en un momento estratégico: ambas naciones buscan profundizar su relación económica frente a las tensiones con Estados Unidos y en el marco de la revisión del T-MEC. La Secretaría de Economía apuesta a que más empresas mexicanas aprovechen el tratado para diversificar exportaciones, encontrar compradores y abrir nuevas rutas de inversión en el mercado canadiense.

El embajador de México en Canadá, Joaquín, y el propio gobierno canadiense brindarán apoyo logístico a los participantes, quienes deberán cubrir sus propios gastos de viaje. Los detalles de inscripción están publicados en el micrositio oficial de la misión.