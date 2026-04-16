Calor, lluvias y viento: así será el clima en México este jueves 16 de abril

El clima en México este jueves estará marcado por contrastes extremos entre lluvias, calor intenso y fuertes vientos. @SGIRPC_CDMX

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un jueves 16 de abril con condiciones contrastantes en el país: desde lluvias y descargas eléctricas en diversas regiones, hasta una persistente onda de calor y rachas de viento que podrían generar afectaciones.

La interacción de sistemas atmosféricos seguirá influyendo en gran parte del territorio nacional.

Lluvias y descargas eléctricas afectarán varias regiones de México

Durante este jueves, se prevén lluvias de distinta intensidad. Chiapas será la entidad con mayores acumulados, mientras que en Coahuila y Oaxaca habrá chubascos. En estados del noreste, centro y sureste se esperan lluvias aisladas.

Estados con mayor probabilidad de lluvia:

Chiapas (lluvias fuertes)

Coahuila y Oaxaca (chubascos)

Estado de México , Puebla y Veracruz (lluvias aisladas)

Quintana Roo y Campeche (precipitaciones ligeras)

Posibles efectos de estas lluvias:

Encharcamientos en zonas urbanas

Reducción de visibilidad en carreteras

Actividad eléctrica durante tormentas

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Persistirá la onda de calor en gran parte del país

El calor seguirá siendo intenso, especialmente en el occidente y sur del país, con temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius.

La onda de calor continúa afectando a gran parte del país con temperaturas superiores a los 40 grados. 4. Crédito:Cuartoscuro

Estados más afectados por altas temperaturas:

Sinaloa , Nayarit y Jalisco

Michoacán y Guerrero

Morelos y zonas de Puebla

Recomendaciones ante el calor:

Evitar exposición prolongada al sol

Usar ropa ligera y de colores claros

Mantenerse hidratado constantementeNo dejar personas o mascotas dentro de vehículos

Fuertes rachas de viento podrían generar riesgos

El viento será otro factor importante este jueves, con rachas que podrían alcanzar hasta los 70 km/h en el norte del país.

Zonas con vientos más intensos:

Chihuahua y Durango (hasta 70 km/h)

Baja California y Sonora

Zacatecas y San Luis Potosí

Riesgos asociados al viento:

Caída de árboles y anuncios espectaculares

Cortes de energía eléctrica

Propagación de incendios forestales

Dificultad para conducir en carretera

Valle de México: ambiente cálido y condiciones estables

En el Valle de México, especialmente en la Ciudad de México, no se esperan lluvias, aunque el cielo estará parcialmente nublado.

En el Valle de México se prevé un ambiente cálido con cielo parcialmente nublado. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Condiciones para la región:

Temperatura mínima: 13 a 15 °C

Temperatura máxima: 27 a 29 °C

Viento con rachas de hasta 40 km/h

En el Estado de México:

Posibles lluvias aisladas por la tarde

Presencia de descargas eléctricas

Ambiente más fresco en zonas altas

Oleaje elevado en costas del Pacífico

El mar de fondo continuará afectando las costas del Pacífico, con oleaje elevado que puede representar riesgos.

Zonas con oleaje más alto:

Jalisco , Colima y Michoacán

Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Recomendaciones en zonas costeras:

Evitar nadar en playas con oleaje alto

Seguir indicaciones de Protección Civil

Extremar precauciones en actividades marítimas

No acercarse a zonas rocosas

Aspectos clave a considerar para este jueves

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante las condiciones climáticas variables en el país. Crédito: Cuartoscuro.

Si vives en zonas con lluvia:

Llevar paraguas o impermeable

Evitar cruzar calles inundadas

Mantenerse informado sobre tormentas

Si estás en zonas de calor extremo:

Hidratarse constantemente

Evitar actividades físicas intensas

Buscar lugares con sombra

Si hay viento en tu región:

Asegurar objetos en exteriores

Evitar estacionarse bajo árboles

Manejar con precaución

En conjunto, el clima de este jueves estará marcado por contrastes importantes: lluvias dispersas, calor intenso y viento fuerte. Mantenerse informado y tomar precauciones será clave para evitar riesgos en distintas regiones del país.