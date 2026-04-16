Habrá Toro si Morena lo permite: Félix Salgado Macedonio no descarta candidatura en Guerrero

Las nuevas reglas de Morena buscan impedir que familiares en primer grado de gobernadores puedan sucederlos en el cargo (Cuarto Oscuro)

Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, afirmó que no abandonará su partido ni acudirá a instancias judiciales para buscar la candidatura a la gubernatura de Guerrero en 2027.

Puntualizó que su futuro político dependerá de las reglas internas que establezca Morena y de la determinación de su dirigencia, tras las recientes disposiciones que restringen la postulación de familiares directos de mandatarios en funciones.

Su eventual aspiración está condicionada por la permanencia de su hija, Evelyn Salgado Pineda, como gobernadora, y por la política interna de Morena orientada a evitar la continuidad directa entre familiares.

Las nuevas reglas de Morena buscan impedir que familiares en primer grado de gobernadores puedan sucederlos en el cargo, con el objetivo de limitar la concentración de poder.

Según el senador, esta discusión afecta directamente casos como el de Guerrero, donde su hija ocupa la titularidad del Ejecutivo estatal.

Salgado Macedonio precisó que, aunque su nombre ha sido mencionado como posible aspirante a la gubernatura, solo participará si Morena lo convoca formalmente. Negó cualquier posibilidad de buscar la candidatura por otra fuerza política o como independiente.

“Yo no voy a ningún tribunal, no voy a ningún partido, no busco la figura independiente. Yo soy de Morena, estoy en Morena y aquí voy a continuar”, enfatizó el senador.

Agregó que únicamente se registraría si el partido lo invita de manera expresa:

“Si a mí Morena me dice ‘órale, a Guerrero le falta un lucero y ese lucero eres tú, ahí voy’, pero si no me dicen nada, aquí me quedo”.

Morena revisa sus lineamientos internos ante casos de familiares directos

(Foto: Consejo Nacional de Morena)

Actualmente, la dirigencia de Morena estudia reformas a sus estatutos para impedir que familiares en primer grado de gobernadores en funciones participen como candidatos a sucederlos en elecciones estatales.

Estas modificaciones buscan fortalecer los mecanismos internos de selección y evitar la percepción de continuidad política dentro de una misma familia.

El senador argumentó que el concepto de nepotismo se circunscribe al ámbito administrativo y no al electoral. Explicó que la elección de gobernador es un proceso constitucional abierto a la ciudadanía y garantizado por la ley.

“El nepotismo aplica en lo administrativo, no en lo electoral, porque vas a una elección constitucional, y ahí la ley, la Constitución, te ampara. Nosotros estamos obligados a cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen, y, si no, que el pueblo nos lo demande”, sostuvo.

Además, Salgado Macedonio señaló que ha conversado con el senador Saúl Monreal, quien enfrenta una situación similar en Zacatecas por ser hermano del actual gobernador. Le aconsejó mantenerse en Morena y rechazar la incertidumbre política:

“Ya hablé con Monreal, y le dije, aplácate, serénate y relájate como el mango. Si no te toca, tú sigues en Morena, no te andes albortando por otro lado”.

Permanencia en el Senado y definición pendiente de candidaturas

Félix Salgado Macedonio confirmó que permanecerá en su escaño del Senado mientras se definen las reglas internas de Morena para el proceso electoral de 2027.

Señaló que solo solicitaría licencia si su partido le indica participar como candidato. Reiteró que no contempla alternativas fuera de los cauces institucionales de Morena.