México

Habrá Toro si Morena lo permite: Félix Salgado Macedonio no descarta candidatura en Guerrero

La negativa a contender como independiente o bajo otro emblema se produce en medio de la adecuación de normas partidistas, que limitan la posibilidad de que familiares directos accedan a cargos inmediatos de gobierno

Guardar
Hombre de mediana edad hablando por micrófono, gesticulando con ambas manos. Viste chaqueta negra y camisa clara, sentado en un asiento oscuro
Las nuevas reglas de Morena buscan impedir que familiares en primer grado de gobernadores puedan sucederlos en el cargo (Cuarto Oscuro)

Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, afirmó que no abandonará su partido ni acudirá a instancias judiciales para buscar la candidatura a la gubernatura de Guerrero en 2027.

Puntualizó que su futuro político dependerá de las reglas internas que establezca Morena y de la determinación de su dirigencia, tras las recientes disposiciones que restringen la postulación de familiares directos de mandatarios en funciones.

Su eventual aspiración está condicionada por la permanencia de su hija, Evelyn Salgado Pineda, como gobernadora, y por la política interna de Morena orientada a evitar la continuidad directa entre familiares.

Las nuevas reglas de Morena buscan impedir que familiares en primer grado de gobernadores puedan sucederlos en el cargo, con el objetivo de limitar la concentración de poder.

Según el senador, esta discusión afecta directamente casos como el de Guerrero, donde su hija ocupa la titularidad del Ejecutivo estatal.

Salgado Macedonio precisó que, aunque su nombre ha sido mencionado como posible aspirante a la gubernatura, solo participará si Morena lo convoca formalmente. Negó cualquier posibilidad de buscar la candidatura por otra fuerza política o como independiente.

“Yo no voy a ningún tribunal, no voy a ningún partido, no busco la figura independiente. Yo soy de Morena, estoy en Morena y aquí voy a continuar”, enfatizó el senador.

Agregó que únicamente se registraría si el partido lo invita de manera expresa:

“Si a mí Morena me dice ‘órale, a Guerrero le falta un lucero y ese lucero eres tú, ahí voy’, pero si no me dicen nada, aquí me quedo”.

Morena revisa sus lineamientos internos ante casos de familiares directos

(Foto: Consejo Nacional de Morena)
(Foto: Consejo Nacional de Morena)

Actualmente, la dirigencia de Morena estudia reformas a sus estatutos para impedir que familiares en primer grado de gobernadores en funciones participen como candidatos a sucederlos en elecciones estatales.

Estas modificaciones buscan fortalecer los mecanismos internos de selección y evitar la percepción de continuidad política dentro de una misma familia.

El senador argumentó que el concepto de nepotismo se circunscribe al ámbito administrativo y no al electoral. Explicó que la elección de gobernador es un proceso constitucional abierto a la ciudadanía y garantizado por la ley.

“El nepotismo aplica en lo administrativo, no en lo electoral, porque vas a una elección constitucional, y ahí la ley, la Constitución, te ampara. Nosotros estamos obligados a cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen, y, si no, que el pueblo nos lo demande”, sostuvo.

Además, Salgado Macedonio señaló que ha conversado con el senador Saúl Monreal, quien enfrenta una situación similar en Zacatecas por ser hermano del actual gobernador. Le aconsejó mantenerse en Morena y rechazar la incertidumbre política:

“Ya hablé con Monreal, y le dije, aplácate, serénate y relájate como el mango. Si no te toca, tú sigues en Morena, no te andes albortando por otro lado”.

Permanencia en el Senado y definición pendiente de candidaturas

Félix Salgado Macedonio confirmó que permanecerá en su escaño del Senado mientras se definen las reglas internas de Morena para el proceso electoral de 2027.

Señaló que solo solicitaría licencia si su partido le indica participar como candidato. Reiteró que no contempla alternativas fuera de los cauces institucionales de Morena.

Temas Relacionados

MorenaGuerreroFelix Salgado MacedonioEleccionesEvelyn Salgado Pinedamexico-noticiasNewsroom MXmexico-politica

Más Noticias

La árbitra Katia Itzel García regresa a la Liga MX tras la polémica: pitará un partido estelar

La Comisión de Arbitraje no encontró ningún error en su trabajo ante Mazatlán y ejerció su criterio de programarla nuevamente en la fecha 15

La árbitra Katia Itzel García regresa a la Liga MX tras la polémica: pitará un partido estelar

Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido

Al interior de la unidad fueron hallados más de 280 paquetes con el narcótico

Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido

Avalan en San Lázaro reforma que crea el Registro Nacional de Enfermedades Raras

Esta condición puede llegar a presentarse en menos de cinco personas por cada 10 mil habitantes

Avalan en San Lázaro reforma que crea el Registro Nacional de Enfermedades Raras

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita de hoy miércoles 15 de abril

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita de hoy miércoles 15 de abril

Detienen a un miembro del Cártel de Chiapas y Guatemala con dosis de piedra, metanfetamina y marihuana

A Julio “N” le encontraron más de 130 bolsas con supuesta droga que estaría destinada al narcomenudeo

Detienen a un miembro del Cártel de Chiapas y Guatemala con dosis de piedra, metanfetamina y marihuana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido

Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido

Detienen a un miembro del Cártel de Chiapas y Guatemala con dosis de piedra, metanfetamina y marihuana

Procesan a 9 de la Operativa Barredora del CJNG por asesinato y abandono de cuerpos en la Feria de Puebla

De México a EEUU: sentencian a mexicano que transformaba metanfetamina líquida en droga de alta pureza

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

ENTRETENIMIENTO

Lorena Herrera a La Casa de los Famosos México 2026: aseguran que entrará para explotar el rating

Lorena Herrera a La Casa de los Famosos México 2026: aseguran que entrará para explotar el rating

Alessandra Rosaldo explota con la prensa por cuestionamientos sobre el supuesto patrimonio de Eugenio Derbez

Lucha Moreno, mamá de Mimí de Flans, fue parte de Ventaneando y así lamentó su muerte Pati Chapoy: “Qué tristeza”

Cuánto gastan los seguidores de  El Temach por sus conferencias de “Modo Guerra”

En pleno furor de ‘Malcolm, el de En Medio’ en México, Frankie Muniz descarta otra temporada: “Estamos fuera”

DEPORTES

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación