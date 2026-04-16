México

“No es anti Trump, es por la paz”: Sheinbaum reencuadra su asistencia a cumbre progresista en Barcelona

Sheinbaum aclaró en la Mañanera que su asistencia a la cumbre progresista en Barcelona no es una reunión anti Trump, sino “por la paz mundial”

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En el anuncio de su agenda internacional, la líder nacional aseguró que la política exterior mexicana continuará guiándose por el respeto a la autodeterminación y la no intervención, aspectos subrayados durante su declaración pública. (Infobae-Itzallana)
En el anuncio de su agenda internacional, la líder nacional aseguró que la política exterior mexicana continuará guiándose por el respeto a la autodeterminación y la no intervención, aspectos subrayados durante su declaración pública. (Infobae-Itzallana)

En la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las versiones que circulaban sobre su próxima asistencia a Barcelona, España, donde se celebrará la cumbre Global Progressive Mobilisation. Con claridad, la mandataria rechazó que el encuentro tenga un carácter confrontacional con Estados Unidos.

“No es una reunión anti Trump, ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz, una reunión por la paz en el mundo”, afirmó Sheinbaum, quien añadió que México acude con una visión “en sentido muy positivo”.

Dos reuniones, dos agendas distintas

La presidenta explicó que en Barcelona confluirán en realidad dos encuentros diferenciados:

  • Una reunión de movimientos progresistas a nivel mundial, a la que México no asistirá en ese formato. En su lugar, participará la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcenas, invitada de manera personal por su trayectoria vinculada a la CEPAL y para exponer temas ambientales.
  • Una cumbre de jefes de Estado, a la que sí asistirá Sheinbaum junto a los presidentes de Uruguay, Colombia y España, el presidente de la Unión Europea, y al menos una mandataria del Caribe y otro jefe de Estado por confirmar.
Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública; Julio César León Trujillo, coordinador nacional de becas para el Bienestar; Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor (Profeco) y Diana Aurora Correa, subdirectora de Diseño Digital y Medios Sociales en la Unidad de Memoria. Foto: Saúl lópez Escorcia/Presidencia
Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública; Julio César León Trujillo, coordinador nacional de becas para el Bienestar; Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor (Profeco) y Diana Aurora Correa, subdirectora de Diseño Digital y Medios Sociales en la Unidad de Memoria. Foto: Saúl lópez Escorcia/Presidencia

La Doctrina Estrada como brújula

Sheinbaum fue enfática en que México no abandona sus principios históricos de política exterior. Citó expresamente la Doctrina Estrada —que establece la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos— como el marco que orienta su participación.

“La defensa de la política exterior, la defensa de los pueblos del mundo para decidir como pueblo su autodeterminación y la solución pacífica de los conflictos”, enumeró la mandataria como los ejes del encuentro.

Respecto al presidente Donald Trump, fue puntual: “Lo respetamos como presidente de los Estados Unidos. Hay decisiones que toma que nosotros consideramos que no son correctas, pero eso es otra cosa.”

En la comparecencia matutina, la mandataria aclaró que el encuentro internacional tiene como objetivo la promoción de la paz y no busca generar tensiones con el gobierno estadounidense, según lo expresado en su intervención. (Infobae-Itzallana)
En la comparecencia matutina, la mandataria aclaró que el encuentro internacional tiene como objetivo la promoción de la paz y no busca generar tensiones con el gobierno estadounidense, según lo expresado en su intervención. (Infobae-Itzallana)

Una asistencia de último momento que genera preguntas

Lo que no pasó desapercibido es que la participación de Sheinbaum no estaba prevista originalmente en la lista de asistentes a la cumbre, impulsada por organizaciones vinculadas a la Internacional Socialista. Su incorporación de última hora ocurre en un momento de tensiones comerciales con Estados Unidos y en plena redefinición de la política exterior mexicana.

Analistas advierten una tensión entre la naturaleza del foro —que busca coordinar acciones entre gobiernos de izquierda a escala global— y la postura histórica de México basada en la no intervención, lo que contrasta además con la frase que la propia Sheinbaum ha repetido en múltiples ocasiones: “la mejor política exterior es la interior”.

La cumbre en Barcelona se perfila así como un termómetro de hacia dónde apunta la diplomacia mexicana en un escenario internacional cada vez más polarizado.

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