México

Uno de cada cuatro cigarros fumados en México en 2025 provino del mercado ilegal, según estudio

Un análisis sobre la composición del contrabando muestra un crecimiento de marcas ilegales y falsificaciones, al tiempo que resalta la dificultad de rastrear el origen de buena parte de estos productos

Guardar
México consumió 9.190 millones de cigarrillos ilícitos en 2025. Crédito: Marina
México consumió 9.190 millones de cigarrillos ilícitos en 2025. Crédito: Marina

En 2025, México reporta un consumo de 9.190 millones de cigarrillos ilícitos, lo que representa 23,3 % del mercado y una pérdida fiscal de 1.314 millones de dólares.

El dato proviene de un estudio de la consultora KPMG encargado por la tabacalera Philip Morris y difundido este miércoles en el marco de un análisis regional sobre 11 países de América Latina y Canadá, según la propia consultora.

El reporte ubica al país por debajo del promedio regional, donde el consumo ilícito alcanza 31,9 % del total.

Las exportaciones de cigarrillos desde México hacia otros mercados incluidos en el estudio son mínimas: 10 mil millones de unidades hacia Costa Rica y la misma cantidad hacia Colombia.

El consumo legal doméstico de cigarrillos sigue en descenso

De acuerdo con el informe de KPMG, el consumo total de cigarrillos en México durante 2025 suma 39.370 millones de unidades, cifra que representa una disminución de 1.250 millones frente a 2024.

El consumo legal doméstico mantiene su tendencia a la baja, al pasar de 34.080 millones en 2021 a 30.160 millones en 2025.

Este descenso no se compensa totalmente con el aumento de cigarros importados, conocidos en la industria como entradas no domésticas, que permanecen estables en el periodo.

La caída del segmento legal se acompaña de un avance del mercado ilícito. En cuatro años, el consumo de producto ilegal sube de 7.020 millones a 9.190 millones de unidades.

Prácticamente uno de cada cuatro cigarrillos consumidos en el país es de origen ilícito, con una participación que sube 0,7 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Una mujer fuma un cigarro en Ciudad de México. Imagen de archivo. EFE/Hugo Ortuño
Una mujer fuma un cigarro en Ciudad de México. Imagen de archivo. EFE/Hugo Ortuño

El comercio ilícito se concentra en marcas y categorías específicas

El análisis de la consultora detalla que el flujo ilícito en México se compone principalmente de las llamadas categorías ‘Domestic Others’ y ‘Illicit Whites’, que agrupan tanto cigarros fabricados legalmente en un país para ser contrabandeados en otros mercados como productos sin etiquetado específico por país.

Solo en 2025, los ‘Domestic Others’ suman 4.020 millones de unidades y los ‘Illicit Whites’ alcanzan 2.790 millones.

Entre las marcas más relevantes del segmento ilícito aparecen Link, con 2.400 millones de cigarros; D&J, con 880 millones; y Económicos, con 570 millones.

Los productos falsificados también ganan peso, con 490 millones de unidades en 2025.

El informe señala que las entradas legales no domésticas representan una fracción menor del total, con predominio de productos provenientes de Estados Unidos, mientras que el grueso del comercio ilícito entra al país desde Nicaragua y otras rutas no identificadas.

El estudio de KPMG sostiene que la reducción del mercado legal y el crecimiento del ilícito impactan en la recaudación fiscal y modifican la dinámica comercial del sector en México.

Temas Relacionados

TabaquismoCigarroTabacoCigarrillosFumadoresSaludmexico-noticias

Más Noticias

Así es el traje de gala que la Selección Mexicana usará para el Mundial 2026

El diseño incorpora materiales de alta gama y guiños a las raíces culturales, con piezas de sastrería hechas a medida para todos los integrantes del equipo

Así es el traje de gala que la Selección Mexicana usará para el Mundial 2026

Gobierno de la CDMX debe invertir en transporte, exige líder de CATEM, Pedro Haces

Pedro Haces Barba instó al gobierno de la CDMX a acabar con los “caciques” del metro para evitar empeorar la movilidad

Gobierno de la CDMX debe invertir en transporte, exige líder de CATEM, Pedro Haces

Un Tal Fredo pide disculpas por su reacción a las críticas sobre su boda en Cuatro Ciénegas y anuncia su regreso a redes

Después de semanas de presión en redes, Alfredo Cantú Villarreal reconoció que se equivocó y asumió su responsabilidad

Un Tal Fredo pide disculpas por su reacción a las críticas sobre su boda en Cuatro Ciénegas y anuncia su regreso a redes

Vinculan a proceso a cinco presunto integrantes del CJNG en Nayarit

Fueron capturados como resultado de un operativo en la localidad de Trigomil

Vinculan a proceso a cinco presunto integrantes del CJNG en Nayarit

UNAM explica la problemática de la basura electrónica en México

Una cantidad considerable de residuos termina en vertederos o espacios sin control, donde los componentes liberan sustancias peligrosas que afectan al ambiente

UNAM explica la problemática de la basura electrónica en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a cinco presunto integrantes del CJNG en Nayarit

Vinculan a proceso a cinco presunto integrantes del CJNG en Nayarit

Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido

Detienen a un miembro del Cártel de Chiapas y Guatemala con dosis de piedra, metanfetamina y marihuana

Procesan a 9 de la Operativa Barredora del CJNG por asesinato y abandono de cuerpos en la Feria de Puebla

De México a EEUU: sentencian a mexicano que transformaba metanfetamina líquida en droga de alta pureza

ENTRETENIMIENTO

Un Tal Fredo pide disculpas por su reacción a las críticas sobre su boda en Cuatro Ciénegas y anuncia su regreso a redes

Un Tal Fredo pide disculpas por su reacción a las críticas sobre su boda en Cuatro Ciénegas y anuncia su regreso a redes

Comediante crea tráiler de terror por remodelaciones del Metro CDMX

‘The Friends Experience’ en CDMX: fecha y boletos para la aventura inmersiva de la famosa serie estadounidense

La avena con fresa y proteína es un snack perfecto para aumentar la masa muscular después de entrenar pesas

Lorena Herrera a La Casa de los Famosos México 2026: aseguran que entrará para explotar el rating

DEPORTES

Así es el traje de gala que la Selección Mexicana usará para el Mundial 2026

Así es el traje de gala que la Selección Mexicana usará para el Mundial 2026

La árbitra Katia Itzel García regresa a la Liga MX tras la polémica: pitará un partido estelar

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana