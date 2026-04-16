Uno de cada cuatro cigarros fumados en México en 2025 provino del mercado ilegal, según estudio

México consumió 9.190 millones de cigarrillos ilícitos en 2025. Crédito: Marina

En 2025, México reporta un consumo de 9.190 millones de cigarrillos ilícitos, lo que representa 23,3 % del mercado y una pérdida fiscal de 1.314 millones de dólares.

El dato proviene de un estudio de la consultora KPMG encargado por la tabacalera Philip Morris y difundido este miércoles en el marco de un análisis regional sobre 11 países de América Latina y Canadá, según la propia consultora.

El reporte ubica al país por debajo del promedio regional, donde el consumo ilícito alcanza 31,9 % del total.

Las exportaciones de cigarrillos desde México hacia otros mercados incluidos en el estudio son mínimas: 10 mil millones de unidades hacia Costa Rica y la misma cantidad hacia Colombia.

El consumo legal doméstico de cigarrillos sigue en descenso

De acuerdo con el informe de KPMG, el consumo total de cigarrillos en México durante 2025 suma 39.370 millones de unidades, cifra que representa una disminución de 1.250 millones frente a 2024.

El consumo legal doméstico mantiene su tendencia a la baja, al pasar de 34.080 millones en 2021 a 30.160 millones en 2025.

Este descenso no se compensa totalmente con el aumento de cigarros importados, conocidos en la industria como entradas no domésticas, que permanecen estables en el periodo.

La caída del segmento legal se acompaña de un avance del mercado ilícito. En cuatro años, el consumo de producto ilegal sube de 7.020 millones a 9.190 millones de unidades.

Prácticamente uno de cada cuatro cigarrillos consumidos en el país es de origen ilícito, con una participación que sube 0,7 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Una mujer fuma un cigarro en Ciudad de México. Imagen de archivo. EFE/Hugo Ortuño

El comercio ilícito se concentra en marcas y categorías específicas

El análisis de la consultora detalla que el flujo ilícito en México se compone principalmente de las llamadas categorías ‘Domestic Others’ y ‘Illicit Whites’, que agrupan tanto cigarros fabricados legalmente en un país para ser contrabandeados en otros mercados como productos sin etiquetado específico por país.

Solo en 2025, los ‘Domestic Others’ suman 4.020 millones de unidades y los ‘Illicit Whites’ alcanzan 2.790 millones.

Entre las marcas más relevantes del segmento ilícito aparecen Link, con 2.400 millones de cigarros; D&J, con 880 millones; y Económicos, con 570 millones.

Los productos falsificados también ganan peso, con 490 millones de unidades en 2025.

El informe señala que las entradas legales no domésticas representan una fracción menor del total, con predominio de productos provenientes de Estados Unidos, mientras que el grueso del comercio ilícito entra al país desde Nicaragua y otras rutas no identificadas.

El estudio de KPMG sostiene que la reducción del mercado legal y el crecimiento del ilícito impactan en la recaudación fiscal y modifican la dinámica comercial del sector en México.