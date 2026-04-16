México

Condenan en Edomex a hombre que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar

El ahora condenado exigió un pago semanal a la víctima

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Plano detalle de una mano esposada con grilletes de metal, descansando sobre una superficie de madera. Se observa parte de un brazo con manga oscura.
Marcelino Terreros Rivera fue condenado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sentencia de 47 años y seis meses de prisión fue dictada contra Marcelino Terreros Rivera por su responsabilidad en el delito de extorsión, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los hechos fueron informados por las autoridades mexiquense el 15 de abril. El fallo fue emitido por un juez del distrito judicial de Chalco tras acreditarse la participación del acusado en hechos ocurridos en 2020.

El informe oficial destaca que “se ostentó como integrante de una célula criminal con orígenes en Jalisco y le exigió el pago semanal de una determinada cantidad de dinero, o de lo contrario le haría daño a él [la víctima], a su negocio o a su familia”.

Los reportes indican que se trata del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Marcelino Terreros Rivera
El sujeto sentenciado (FGJEM)

El caso se remonta a agosto de ese año, cuando la víctima, un comerciante de Chalco, recibió amenazas directas en su propio establecimiento.

De acuerdo con la investigación, Terreros Rivera se presentó como miembro de una célula criminal originaria de Jalisco y exigió el pago de una cuota semanal bajo amenazas de daño tanto para el comerciante como para su círculo cercano.

Ante el temor de sufrir represalias, el comerciante realizó varias entregas de dinero solicitadas por el hoy sentenciado. La intervención de la Fiscalía permitió identificar al responsable y obtener una orden de aprehensión, lo que condujo a la detención de Terreros Rivera.

El acusado fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde enfrentó el proceso que culminó con la condena. El tribunal consideró probadas las amenazas y la coacción ejercida para obtener recursos económicos de la víctima.

Arrestan a presuntos miembros del CJNG por extorsión

Por su parte, el pasado 8 de abril, as autoridades del Edomex informaron sobre la detención de siete personas presuntamente vinculadas a una célula delictiva del CJNG, entre ellas Kevin “N”, un hombre apodado El Fresa, un sujeto señalado como probable líder del grupo.

Cae "El Fresa" del CJNG en Edomex
Los sujetos capturados (SSEM)

La detención tuvo lugar en el municipio de Tlalmanalco durante dos operativos distintos, donde los implicados quedaron relacionados con delitos de extorsión, secuestro y el asesinato de una mujer.

En un primer momento, los agentes de seguridad ubicaron a cinco individuos en la colonia Pueblo Nuevo. Estos sujetos, que manipulaban bolsas de plástico, intentaron huir en motocicletas, pero fueron interceptados.

Los agentes encontraron72 bolsas con hierba similar a marihuana y 374 envoltorios con una sustancia cristalina identificada como cristal, además de dos teléfonos celulares.

El arresto de El Fresa y de Aline “N”, de 26 años, se concretó en la colonia Bella Vista del mismo municipio.

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