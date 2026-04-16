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Cuáles son los riesgos para la salud de dormir con brasier

Las molestias nocturnas, desde rozaduras hasta problemas de circulación, tienen explicación médica y consejos para dormir mejor

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El brasier es una prenda básica para las mujeres actualmente. | UNAM
Las recomendaciones de salud se centran en el bienestar de la piel, la comodidad y un descanso verdaderamente reparador.

Dormir con brasier es un hábito frecuente entre mujeres de distintas edades, motivado por comodidad o creencias sobre el cuidado del busto.

Sin embargo, especialistas advierten que el uso prolongado de esta prenda durante la noche puede generar molestias y afectar la salud de la piel, la circulación y la calidad del sueño.

Antes de decidir si se debe usar o no brasier al dormir, conviene conocer los riesgos asociados y las recomendaciones médicas.

dormir con brasier
Las creencias sobre cuidado del busto despiertan debate, pero la ciencia pone el foco en asuntos como la irritación y la calidad del sueño (Freepik)

Cuáles son los riesgos para la salud de dormir con brasier

Si bien muchas mujeres pueden sentir inseguridad de dormir sin esta prenda, lo cierto es que este hábito puede generar diversos problemas de salud, entre los que se encuentran los siguientes, según señala información de MedlinePlus.

  • Irritación y rozaduras en la piel: Dormir con brasier, especialmente si es ajustado o tiene varillas, puede provocar irritaciones, enrojecimiento y marcas por la fricción constante durante la noche.
  • Riesgo de dermatitis de contacto: El contacto prolongado del sostén con la piel y la acumulación de sudor favorecen la aparición de dermatitis, una inflamación que provoca picazón, enrojecimiento o descamación.
  • Aumento de infecciones cutáneas: La humedad y el calor atrapados bajo el brasier pueden facilitar el crecimiento de bacterias y hongos, lo que aumenta la posibilidad de infecciones en la piel.
  • Problemas de circulación sanguínea: Un brasier muy apretado ejerce presión sobre los vasos sanguíneos, dificultando la circulación y generando inflamación leve o sensación de adormecimiento en la zona del tórax o los hombros.
  • Interferencia en la respiración profunda: Si el brasier es rígido o ajustado, puede limitar la expansión de la caja torácica, dificultando la respiración profunda, especialmente al dormir boca arriba.
  • Alteraciones en la calidad del sueño: La incomodidad provocada por costuras gruesas, varillas o el ajuste del brasier puede interrumpir el sueño, causando despertares frecuentes o sueño poco reparador.
  • Marcas y lesiones leves: Varillas, broches o costuras pueden dejar marcas en la piel e incluso provocar pequeños hematomas o lesiones superficiales si la presión es constante.
  • No previene caída ni promueve el crecimiento del busto: No existen evidencias científicas que relacionen el uso nocturno de brasier con la prevención de la caída del busto o el aumento de su tamaño.
  • No causa cáncer de mama: Hasta ahora, no hay pruebas que vinculen el uso de brasier durante la noche con el desarrollo de cáncer de mama.
40 dias sin corpiño
No dormir con brasier puede ayudar a mejorar el descanso y la salud en general. (Shutterstock)

Sin duda muchas mujeres pueden tener la costumbre de dormir con esta prenda; sin embargo, es importante tomar en cuenta los riesgos a la salud que puede ocasionar para evitar esta practica y brindar un mejor descanso al cuerpo.

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