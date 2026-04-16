México

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Tijuana este 16 de abril

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este jueves 16 de abril, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Tijuana.

La probabilidad de precipitaciones para este jueves en Tijuana es de 0% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 92% en el transcurso del día y del 30% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 22 grados y un mínimo de 12 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 4.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Tijuana

Tijuana, una de las ciudades principales de Baja California, posee un clima de tipo semiárido caracterizado por tener veranos secos y templados a cálidos, así como inviernos suaves y húmedos. La temperatura promedio anual es de 17.5 grados.

Debido a que tiene salida al océano Pacífico y su cercanía a California, sus costas son frías durante el verano y templadas en el invierno; asimismo, las lluvias no son tan abundantes y ocurren por frentes fríos o tormentas generadas entre noviembre y abril.

Del otoño a la primavera es común que se dé el fenómeno conocido como “Vientos de Santa Ana”, que se caracterizan por ser vientos fuertes, secos y calientes que van de las montañas al mar y que pueden ocasionar olas de calor por arriba de los 30 grados.

Por otro lado, la temperatura mínima récord ha sido de -9.4 y la máxima de 48.2 grados, asimismo, ha nevado hasta en cinco ocasiones (en los años 1967, 2007, 2008, 2014, 2021) aunque en realidad las bajas temperaturas son raras en esta zona.

Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)
Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país favorecido, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer segmenta al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en TijuanaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Predicción del clima en Mérida para este 16 de abril

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Predicción del clima en Mérida para este 16 de abril

Clima en Guadalajara: la predicción para este 16 de abril

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Guadalajara: la predicción para este 16 de abril

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Vallarta este jueves 16 de abril

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Vallarta este jueves 16 de abril

EEUU vs Los Chapitos: cuatro señales que apuntan a una captura inminente de los hermanos Guzmán Salazar

Información revelada por el periodista Arturo Ángel apunta a que EEUU ha entrado en la fase final contra Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar

EEUU vs Los Chapitos: cuatro señales que apuntan a una captura inminente de los hermanos Guzmán Salazar

Así reaccionó Ángela Aguilar al video de “Un Vals” de Christian Nodal tras varios días de silencio

Antes del lanzamiento del polémico videoclip, Nodal anticipó el nuevo tema con una fotografía en la que aparecen él y su esposa

Así reaccionó Ángela Aguilar al video de “Un Vals” de Christian Nodal tras varios días de silencio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU vs Los Chapitos: cuatro señales que apuntan a una captura inminente de los hermanos Guzmán Salazar

EEUU vs Los Chapitos: cuatro señales que apuntan a una captura inminente de los hermanos Guzmán Salazar

Activista Raymundo Ramos responde a acusaciones de EEUU por presuntos nexos con el Cártel del Noreste

Comando secuestra a Rogelio Poblete Zamora, director de Agua en Malinalco, Edomex

Vinculan a proceso a cinco presunto integrantes del CJNG en Nayarit

Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Ángela Aguilar al video de “Un Vals” de Christian Nodal tras varios días de silencio

Así reaccionó Ángela Aguilar al video de “Un Vals” de Christian Nodal tras varios días de silencio

Dagna Mata revela presión del equipo de Nodal para borrar contenido relacionado con Cazzu en redes sociales

Un Tal Fredo pide disculpas por su reacción a las críticas sobre su boda en Cuatro Ciénegas y anuncia su regreso a redes

Comediante crea tráiler de terror por remodelaciones del Metro CDMX

‘The Friends Experience’ en CDMX: fecha y boletos para la aventura inmersiva de la famosa serie estadounidense

DEPORTES

Así es el traje de gala que la Selección Mexicana usará para el Mundial 2026

Así es el traje de gala que la Selección Mexicana usará para el Mundial 2026

La árbitra Katia Itzel García regresa a la Liga MX tras la polémica: pitará un partido estelar

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana