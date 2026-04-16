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Cómo hacer trámites en Becas Bienestar: reposición, cambios y requisitos

La Coordinación Nacional puso a disposición de las y los beneficiarios diversos trámites presenciales

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La Coordinación Nacional puso a disposición de las y los beneficiarios diversos trámites presenciales
La Coordinación Nacional puso a disposición de las y los beneficiarios diversos trámites presenciales

Con el objetivo de brindar atención más cercana y eficiente, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez mantiene activos distintos trámites dirigidos a estudiantes beneficiarios y sus familias. Estos procedimientos permiten desde recuperar una tarjeta extraviada hasta actualizar la información de tutores o modificar datos del grupo familiar.

Uno de los servicios más solicitados es la reposición de tarjeta, indispensable en caso de robo o extravío. Para iniciar este trámite, es necesario reportar la tarjeta al número telefónico 800 900 2000 y posteriormente acudir a una oficina de atención. El beneficiario deberá presentar acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP y el folio del reporte.

Otro trámite relevante es el cambio de tutor, que aplica cuando la persona responsable de un menor ya no puede ejercer dicha función, ya sea por fallecimiento, pérdida de custodia o resolución legal.

En estos casos, además de los documentos básicos, se debe incluir el acta de defunción o el documento emitido por la autoridad competente que acredite la nueva tutoría.

En situaciones donde se requiere modificar la integración familiar, existe la opción de baja de integrante, que permite eliminar a una persona del grupo. Este proceso también exige documentación oficial y, en caso de disputas, resoluciones legales que respalden la solicitud.

Beneficiarios de las Becas para el Bienestar acuden a módulos de atención para realizar trámites como reposición de tarjeta, cambio de tutor o actualización de datos, presentando la documentación requerida
Beneficiarios de las Becas para el Bienestar acuden a módulos de atención para realizar trámites como reposición de tarjeta, cambio de tutor o actualización de datos, presentando la documentación requerida

Asimismo, quienes no cuenten temporalmente con su tarjeta pueden solicitar la reposición de contrato bancario, lo que les permitirá seguir recibiendo su beca mientras se emite un nuevo plástico. Para ello, se deben presentar los documentos básicos: acta de nacimiento, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

Otro servicio disponible es el cambio de ubicación de tarjeta, útil para beneficiarios que han cambiado de domicilio y necesitan recibir su medio de pago en una nueva sede. Este trámite requiere la misma documentación general.

También es posible realizar la renuncia voluntaria al programa, en caso de que el beneficiario decida dejar de recibir el apoyo económico. Aunque es menos común, este procedimiento sigue los mismos requisitos documentales.

Documentos indispensables para cualquier trámite

Para garantizar que los trámites se realicen sin contratiempos, es fundamental presentar documentación válida y vigente. En cuanto a identificación oficial, se aceptan credenciales para votar, pasaporte, cartilla militar, matrícula consular, entre otros documentos reconocidos por autoridades financieras y administrativas.

Respecto al comprobante de domicilio, se pueden utilizar recibos de servicios como luz, agua, gas, predial, teléfono fijo o internet, así como estados de cuenta bancarios o constancias de residencia emitidas por autoridades locales.

Las autoridades recomiendan llevar siempre original y copia de todos los documentos, asegurarse de que sean legibles y estén actualizados, ya que cualquier inconsistencia puede retrasar el trámite.

Tarjetas de Bienestar, billetes y monedas sobre una mesa de madera, junto a un smartphone con un icono de seguridad, una lupa y una señal de alerta
Beneficiarios de las Becas para el Bienestar acuden a módulos de atención para realizar trámites como reposición de tarjeta, cambio de tutor o actualización de datos, presentando la documentación requerida

Recomendaciones para evitar contratiempos

Antes de acudir a una sede, es aconsejable ubicar la oficina más cercana a través del buscador oficial de Becas Bienestar. Además, revisar previamente los requisitos específicos de cada trámite puede evitar visitas innecesarias o rechazos.

La correcta preparación de documentos y el seguimiento de los pasos establecidos permiten a las y los beneficiarios mantener actualizado su estatus dentro del programa y asegurar la continuidad de los apoyos económicos.

En un contexto donde miles de estudiantes dependen de estos recursos para continuar sus estudios, conocer y aprovechar estos servicios se vuelve clave para no interrumpir el acceso a las Becas para el Bienestar.

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