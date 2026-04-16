México

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago hoy jueves 16 de abril

Los depósitos se asignan siguiendo un orden establecido según la primera letra de la CURP de cada beneficiario

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Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)
Desde el lunes 13 de abril, el programa de Beca Benito Juárez ha iniciado una nueva etapa de pagos dirigida a los estudiantes de nivel medio superior en México (Gobierno de México)

Desde el lunes 13 de abril, el programa de Beca Benito Juárez ha iniciado una nueva etapa de pagos dirigida a los estudiantes de nivel medio superior en México, con una modalidad escalonada que depende de la primera letra de la CURP de cada beneficiario, lo que permite organizar la entrega de los recursos de manera más eficiente.

Cabe señalar que en este periodo, los alumnos de preparatorias públicas han recibido la notificación de un ajuste relevante: el depósito abarca dos bimestres juntos, sumando 3 mil 800 pesos para cada estudiante.

Esta cantidad inusual se debe a que el bimestre anterior no se realizó el depósito habitual. Por esta razón, el apoyo económico se ha duplicado en la presente emisión, cubriendo tanto el pago omitido como el correspondiente al bimestre actual.

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¿Qué beneficiarios reciben el pago de la Beca Benito Juárez hoy 16 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que reciben su pago de la Beca Benito Juárez este jueves 16 de abril son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra G.

Calendario completo de pagos

  • Lunes 13 de abril: A, B
  • Martes 14 de abril: C
  • Miércoles 15 de abril: D, E, F
  • Jueves 16 de abril: G
  • Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L
  • Lunes 20 de abril: M
  • Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22 de abril: R
  • Jueves 23 de abril: S
  • Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z
Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)
Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)

¿Cómo saber si ya me llegó el depósito de la beca?

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de abril de la Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

  1. Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  2. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  3. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo

La finalidad del programa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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