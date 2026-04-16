¿La Mansión VIP en peligro? Posible plagio de formato a La Casa de los Famosos podría tener consecuencias legales (Foto: Youtube/La Mansion VIP)

Una polémica por plagio de formato y posibles consecuencias legales envuelve a La Mansión VIP, el reality show creado por el influencer HotSpanish y estrenado en abril de 2026, luego de alcanzar cifras de audiencia en YouTube que han superado los 488,000 espectadores simultáneos y desplazar a programas de televisión convencional.

La controversia se centra en la similitud con el formato de La Casa de los Famosos, propiedad de la multinacional Banijay, que gestiona los derechos a través de su filial EndemolShine Boomdog.

Acusaciones por similitud de formato y derechos de autor

Especialistas, así como usuarios en redes sociales, han cuestionado si HotSpanish tomó la “fórmula” de La Casa de los Famosos sin autorización. El formato original, adaptado de Big Brother creado por el neerlandés John de Mol, consiste en el encierro de celebridades bajo monitoreo constante. Banijay detenta los derechos globales y los distribuye en Estados Unidos a través de Telemundo, que produce la versión local con EndemolShine Boomdog, y en México y Latinoamérica por medio de TelevisaUnivision.

De confirmarse el uso no autorizado del formato por parte de La Mansión VIP, Banijay podría iniciar acciones legales. Entre las posibles medidas se encuentran demandas por violación de derechos de autor, reclamaciones por competencia desleal y solicitudes para retirar el contenido de plataformas digitales. El debate sobre la originalidad del formato ha generado reacciones encontradas entre figuras del espectáculo y la audiencia.

(Facebook)

Competencia directa y rivalidad con la televisión tradicional

El lanzamiento de La Mansión VIP fue anunciado como una competencia directa para los realities de televisión abierta. El programa ha logrado niveles de audiencia superiores a los de transmisiones tradicionales, con picos de hasta 488,000 espectadores en vivo en YouTube. Además de la estrategia digital, el proyecto se distingue por no estar sujeto a regulaciones de la televisión abierta, lo que ha permitido un tono más agresivo y sin censura.

Participantes como Niurka Marcos y Alfredo Adame han alimentado la rivalidad entre ambos formatos. Durante transmisiones en vivo, Niurka Marcos declaró: “En La Casa de los Famosos hay fraude, aquí todo es más claro”. Alfredo Adame sumó: “Aquí no hay edición que esconda nada”. Estas declaraciones han posicionado a La Mansión VIP como una alternativa más transparente para parte del público.

Contenido polémico y cuestionamientos éticos

La ausencia de censura y el ambiente de convivencia agresivo han generado críticas desde sectores especializados y en redes sociales. El formato de La Mansión VIP incluye dinámicas en espacios como una “zona de cárcel”, además de rutinas en gimnasio y jacuzzi, lo que ha derivado en episodios de confrontaciones verbales y físicas entre los participantes.

Aunque la producción sostiene que la transparencia es un valor diferencial, distintos usuarios han señalado posibles riesgos éticos al no existir filtros de regulación. Las discusiones sobre el impacto de este tipo de formatos digitales en la audiencia joven han sumado un nuevo eje de debate a la controversia.

(IG la mansión vip)

Propiedad intelectual: ¿quién controla el formato en Estados Unidos y México?

El formato de La Casa de los Famosos es propiedad de Banijay y su gestión en Estados Unidos está a cargo de Telemundo, que lo produce junto a EndemolShine Boomdog. En México y Latinoamérica, TelevisaUnivision adquirió los derechos para producir y transmitir la versión local, con la producción dirigida por Rosa María Noguerón y la colaboración de EndemolShine Boomdog. El formato se basa en la licencia original de Big Brother.

El caso de La Mansión VIP ha reavivado la discusión sobre los límites legales de la inspiración y la copia en la industria del entretenimiento digital, así como la capacidad de los titulares de derechos para defender su propiedad intelectual ante nuevas plataformas.

Participantes y dinámica interna

La primera edición de La Mansión VIP cuenta con 16 participantes, entre quienes destacan Niurka Marcos, Alfredo Adame, Sol León, Eli Esparza, Naim Darrechi, Queen Buenrostro, Aldo Arturo, Katy Cardona, Carlos Alberto Fuentes, Aida Cortés y Enzo Durand. El formato replica la convivencia en una lujosa mansión equipada con instalaciones exclusivas, lo que refuerza la comparación con el reality de Banijay.

La evolución del proceso legal y la respuesta de las plataformas digitales definirán el futuro de La Mansión VIP y su permanencia como fenómeno de audiencia en México.