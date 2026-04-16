México

Asesinan a agente de Tránsito en Culiacán en medio de violencia contra policías: suman 14 en Sinaloa en lo que va de 2026

En la capital sinaloense se mantiene una reducción de puntos de vigilancia con decenas de casetas inhabilitadas

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Predio en el que fue asesinado un policía en Culiacán, Sinaloa, en octubre de 2025. (Imagen ilustrativa | Crédito: @Eco1_LVM)

Un agente de Tránsito Municipal fue asesinado a balazos en Culiacán tras ser atacado por hombres armados en calles del sector Urbivillas del Cedro, al norte de la ciudad, de acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPYTM).

La víctima fue identificada como Jesús Felipe Beltrán, de 43 años de edad, con aproximadamente 20 años de servicio dentro de la corporación y grado de Policía Primero.

El ataque ocurrió durante la noche del miércoles 15 de abril, cuando el elemento se encontraba fuera de servicio. Fue interceptado por civiles armados en el cruce de las calles Cornocchia y Calicanto, donde recibió múltiples disparos que le provocaron la muerte en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron tras el reporte de detonaciones, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El área fue asegurada por autoridades mientras personal ministerial realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con el reporte de la organización Causa en Común, en Sinaloa se registraron 13 agentes de seguridad asesinados entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2026, como parte de un periodo en el que se documentaron homicidios de policías en distintas entidades del país. El mismo informe detalla que en ese lapso fueron asesinados 101 agentes de seguridad a nivel nacional.

La víctima tenía 43 años, llevaba 20 años de servicio dentro de la corporación y grado de Policía Primero. (Crédito: Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán)
La víctima tenía 43 años, llevaba 20 años de servicio dentro de la corporación y grado de Policía Primero. (Crédito: Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán)

Es importante señalar que el asesinato que se relata en la apertura de esta nota informativa fue el miércoles 15 de abril, por lo que suman 14 casos documentados contra policías en la entidad. Es decir, Causa en Común aún no actualiza datos sobre otros asesinatos registrados entre el 6 y el 14 de abril.

En la distribución por estados, Sinaloa se ubica como la segunda entidad con más casos en 2026, sólo por debajo de Jalisco, que acumula 29 asesinatos (hasta el 6 de abril). La lista de policías asesinados en Sinaloa en lo que va del año es la siguiente:

  1. Francisco Javier Zazueta
  2. Jesús Alberto “N”
  3. César Eduardo “N”
  4. Nestor Silvino
  5. Pedro “N”
  6. Raúl Ernesto
  7. Carlos Manuel de Jesús
  8. Esteban Gutierrez Mazariego (director operativo de la DSPyTM de Escuinapa)
  9. Jesús Felipe Beltrán

Causa en Común no incluye los nombres del resto de los elementos asesinados.

Casetas inhabilitadas y reducción de presencia policial

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en Culiacán operaban, hasta diciembre de 2025, sólo siete puestos policiales, mientras que al menos 41 permanecen inhabilitados. Algunas instalaciones han dejado de funcionar por abandono, cambio de uso o hechos violentos, como la caseta de Los Huizaches, atacada en abril de 2025, donde un agente murió y otro resultó herido tras una agresión con armas de fuego.

En ese mismo inmueble, posteriormente rehabilitado, actualmente se mantiene presencia de personal militar. A ello se suman casetas que operan en comodato, como bodegas o espacios comunitarios, así como instalaciones que llevan años fuera de servicio en distintas colonias de la capital.

Reintegración de policías en Escuinapa

En contraste, en el municipio de Escuinapa, 22 elementos de la Policía y Tránsito Municipal se reincorporaron a sus labores operativas tras haber solicitado previamente su retiro y baja voluntaria.

Asesinan al subdirector de Escuinapa, Sinaloa
El director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Esteban Gutiérrez Mazariego, fue asesinado junto con otros tres elementos de reciente ingreso durante una labor de vigilancia en Escuinapa, el pasado 31 de marzo. (Crédito: redes sociales)

La reincorporación ocurrió a las 06:00 horas de este martes 14 de abril, cuando los agentes retomaron patrullajes en distintos sectores del municipio, luego de una reunión entre autoridades municipales y los elementos de la corporación.

De acuerdo con el ayuntamiento, el acuerdo incluyó mejoras en condiciones laborales y la posibilidad de ascensos dentro de la institución, con el objetivo de fortalecer la permanencia del personal y la operatividad de la corporación.

El caso se enmarca en un contexto más amplio de violencia contra corporaciones municipales en Sinaloa, donde en distintas regiones se han registrado ataques contra policías y ajustes en las condiciones de operación de las fuerzas de seguridad.

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