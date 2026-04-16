México

¿Por qué nadie avisó a Kunno? El influencer desconocía la postergación de la boda de Nodal y Ángela Aguilar

El creador de contenido también habló sobre Cazzu

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christian nodal, angela aguilar, kunno -México- 15 abril
(Tiktok/Archivo)

El influencer Kunno, conocido por su amistad con Ángela Aguilar y Christian Nodal, habló ante la prensa sobre la boda de la pareja y los recientes rumores en torno a su círculo cercano.

A pesar de la cercanía que presume con ambos cantantes, Kunno aseguró que no ha recibido información sobre la nueva fecha o los planes del enlace, lo que ha generado intriga entre seguidores sobre su verdadero papel en la celebración.

Lo que dijo Kunno sobre la boda de Nodal y Ángela Aguilar

Durante un encuentro con reporteros, Kunno se mostró sorprendido por las noticias sobre la boda religiosa, cuya ceremonia en Zacatecas fue pospuesta por motivos de seguridad.

Ángela Aguilar
(Captura de pantalla @Kunno)

“No les voy a mentir, chicos, aún no me han dicho absolutamente nada. Apenas me digan que me tengo que poner el vestido de dama de honor, les aviso cuándo es”, respondió entre risas al ser cuestionado sobre el evento.

El influencer sugirió que, de momento, no está involucrado en los preparativos y no tiene conocimiento de una nueva fecha definida, a pesar de su cercanía con la pareja.

“Sea cual sea la decisión o lo que esté pasando realmente, pues obviamente es cuestión de que ellos lo vean de la mejor manera posible”, añadió Kunno.

Kunno opina sobre Inti y Cazzu

Respecto a la polémica que involucra el que Inti pueda viajar a EEUU con Cazzu, Kunno celebró mostró empatía hacia la argentina y la hija de Nodal.

¿Cazzu en riesgo? Las posibles consecuencias legales por publicar fotos de Inti tras demanda de Christian Nodal (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
¿Cazzu en riesgo? Las posibles consecuencias legales por publicar fotos de Inti tras demanda de Christian Nodal (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Yo soy una persona que al final de cuentas, pues crecí con mi mamá y para mí mi mamá fue suficiente. Hay una niña de por medio, entonces como que hay que ser un poquito más conscientes con ese tema en cuanto a todo”, expresó.

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