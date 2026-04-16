¿Jardine debe irse? Miguel Layún rompe el silencio tras la crisis del América

(Miguel Layún)

La eliminación del Club América en la Concachampions reavivó la discusión sobre la exigencia que define al club.

Para Miguel Layún, el resultado no admite matices: no conquistar un título en Coapa implica un fracaso, incluso en medio de un proceso de reestructura.

“No ganar un título en América siempre es fracaso”

(Instagram)

En entrevista con FOX Sports, Layún fue claro sobre el estándar que rige a las Águilas.

“No ganar un título en América siempre es fracaso, está considerado así por la exigencia que tiene el club”, afirmó.

El exjugador también puso sobre la mesa el momento del equipo, al señalar que atraviesa una etapa de cambios.

“Ahora, creo que están en un proceso de reestructura importante y es normal que traiga muchos momentos difíciles como este”, añadió.

Layún respalda a Jardine

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tras una etapa reciente de éxito que incluyó un tricampeonato y una final más perdida ante Toluca, América ha mostrado irregularidad en los torneos recientes, con una eliminación en cuartos de final y un Clausura 2026 en el que pelea por entrar a Liguilla.

Layún consideró que el equipo debe enfocarse en cerrar bien la fase regular.

“Entiendo la exigencia, pero eso no cambia que las cosas deberían de mejorar en el futuro próximo para el América. Ojalá el cierre sea muy bueno, que se clasifiquen a la Liguilla y aspirar a un título más”, señaló.

Sobre el futuro del técnico André Jardine, descartó una salida y lo ve como parte del proceso.

“No tiene por qué irse, él debería ser una parte importante de la reestructuración… es una persona con muchísima capacidad para rearmar el equipo y tener una base sólida para competir”, concluyó.