Beca Benito Juárez 2026: quiénes son los beneficiarios que reciben su pago hoy miércoles 15 de abril

El programa de Beca Benito Juárez ha comenzado una nueva etapa de pagos, con una particularidad relevante para los estudiantes de nivel medio superior en México que reciben este apoyo.

El programa de Beca Benito Juárez ha comenzado una nueva etapa de pagos, con una particularidad relevante para los estudiantes de nivel medio superior en México que reciben este apoyo. Desde el lunes 13 de abril, los depósitos se están realizando de manera escalonada, considerando la primera letra de la CURP de cada beneficiario, lo que permite una distribución más ordenada de los recursos.

En este ciclo, los estudiantes inscritos en preparatorias públicas han sido notificados sobre un ajuste que ha llamado la atención: el pago corresponde a dos bimestres juntos, acumulando 3 mil 800 pesos por alumno.

Este monto extraordinario surge porque el bimestre anterior no se realizó el depósito acostumbrado, de modo que el respaldo económico ha sido duplicado en este periodo, cubriendo la omisión previa y el bimestre vigente.

Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)

Detalles de la Beca Benito Juárez

La Beca Benito Juárez entrega habitualmente 1,900 pesos cada dos meses a los beneficiarios, durante los 10 meses del ciclo escolar. Los meses de julio y agosto quedan excluidos por ser periodo vacacional, según lo establecido por las autoridades responsables del programa.

El objetivo central de esta medida sigue siendo el de reducir la deserción escolar y garantizar que los jóvenes puedan continuar y concluir sus estudios de nivel medio superior. Con este apoyo, el gobierno busca ofrecer un respaldo monetario que permita a los estudiantes enfrentar los gastos propios de su formación académica.

¿Qué beneficiarios reciben la Beca Benito Juárez hoy miércoles 15 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que reciben su pago de la Beca Benito Juárez este miércoles 15 de abril son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras D,E, F.

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)

Formas de saber si ya llegó el depósito

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de abril de la Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.