Beca Rita Cetina 2026: últimas letras que reciben pago este 16 de abril

La Beca Rita Cetina en 2026 representa un apoyo fundamental para miles de estudiantes de secundaria pública en México ante barreras económicas.

La Beca Rita Cetina continúa en 2026 como un respaldo clave para estudiantes de secundaria pública en México, con el objetivo de evitar que factores económicos frenen su educación. Este programa otorga un apoyo bimestral que busca aliviar gastos escolares en miles de hogares.

El depósito se realiza de forma directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite que los recursos lleguen sin intermediarios. Así, cada familia puede administrar el dinero según sus necesidades cotidianas.

El monto establecido es de 1,900 pesos por estudiante, con un incremento de 700 pesos adicionales por cada integrante extra inscrito en el programa dentro del mismo hogar, lo que fortalece el ingreso destinado a la educación.

Últimas letras en recibir el pago este 16 de abril

El depósito del beneficio se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, garantizando la entrega segura de recursos escolares.

Este jueves 16 de abril se realiza el depósito para quienes tienen una CURP cuya inicial corresponde a las letras T, U, V, W, X, Y y Z. Con este grupo concluye la dispersión del apoyo correspondiente al bimestre.

El esquema de pagos se organiza de forma escalonada, lo que permite mantener un flujo ordenado en sucursales y cajeros. Esta estrategia evita saturaciones y facilita el acceso al dinero.

Al tratarse del último bloque, marca también el cierre del calendario de depósitos de abril, permitiendo que todos los beneficiarios reciban el recurso en tiempo.

Calendario oficial de pagos abril 2026

Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

El programa distribuye los depósitos a lo largo del mes con base en la inicial de la CURP, lo que brinda claridad y ayuda a planificar el retiro del dinero sin contratiempos.

Respetar las fechas asignadas es clave para evitar aglomeraciones y asegurar una mejor experiencia al momento de cobrar el apoyo económico.

A continuación, el calendario:

Miércoles 1 de abril | Letras A, B

Lunes 6 de abril | Letra C

Martes 7 de abril | Letras D, E, F

Miércoles 8 de abril | Letra G

Jueves 9 de abril | Letras H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril | Letra M

Lunes 13 de abril | Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 14 de abril | Letra R

Miércoles 15 de abril | Letra S

Jueves 16 de abril | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Claves para cobrar el apoyo sin contratiempos

En 2026, la Beca Rita Cetina incrementa su alcance para integrar a más estudiantes de educación básica y fortalecer su impacto en la comunidad educativa. - (Gobierno de México)

La entrega escalonada del recurso no solo organiza el proceso, también reduce filas y facilita que cada beneficiario acceda a su dinero sin complicaciones. Esto mejora la experiencia en cajeros y sucursales.

Además, la dispersión en distintos días permite que las familias elijan el momento más conveniente para retirar el apoyo, evitando concentraciones innecesarias.

Para este año, el programa también contempla una ampliación en su alcance, con la intención de integrar a más estudiantes de educación básica, fortaleciendo así su impacto en el ámbito educativo.