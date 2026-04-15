Smoothie de durazno, zanahoria y jengibre: antioxidantes, energía y frescura en cada vaso

(Gemini)

Hay combinaciones que sorprenden por su color, su aroma y el equilibrio entre dulzor y frescura.

El smoothie de durazno, zanahoria y jengibre es vibrante, liviano y lleno de energía natural, ideal para arrancar el día, reponerse después de entrenar o refrescarse en una tarde calurosa.

El durazno y la zanahoria aportan betacarotenos y fibra, mientras que el jengibre suma un toque picante y propiedades digestivas y antiinflamatorias.

Esta bebida es fácil de hacer, muy saciante y puedes adaptarla con tu leche vegetal o jugo preferido.

Receta de smoothie de durazno, zanahoria y jengibre

La base es durazno fresco, zanahoria rallada o en cubos y jengibre fresco. Se licúa todo con agua fría, jugo de naranja o leche vegetal según preferencia, y se endulza apenas si hace falta.

(Gemini)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes

2 duraznos medianos (frescos, pelados y en cubos) 1 zanahoria mediana (pelada y rallada o en trozos) 1/2 cucharadita de jengibre fresco rallado (ajustar a gusto) 200 ml de agua fría, jugo de naranja o leche vegetal 1-2 cucharaditas de miel, azúcar mascabo o stevia (opcional) Cubos de hielo (opcional, para espesar y enfriar más)

Cómo hacer smoothie de durazno, zanahoria y jengibre, paso a paso

Colocar los duraznos, la zanahoria, el jengibre, el líquido elegido y el endulzante en la licuadora. Licuar 1-2 minutos, hasta lograr una textura cremosa y homogénea. Agregar hielo si quieres una bebida más fría y espesa, volver a licuar unos segundos. Servir inmediatamente en vasos altos. Podés decorar con tiras finas de zanahoria o gajos de durazno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 vasos medianos.

(Gemini)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 65

Grasas: 0,5 g

Carbohidratos: 15 g

Proteínas: 1 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 8 horas en frasco tapado. Lo ideal es tomarlo recién hecho para aprovechar la textura y los nutrientes.