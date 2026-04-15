Smoothie de durazno, zanahoria y jengibre: antioxidantes, energía y frescura en cada vaso

Hay combinaciones que sorprenden por su color, su aroma y el equilibrio entre dulzor y frescura.
El smoothie de durazno, zanahoria y jengibre es vibrante, liviano y lleno de energía natural, ideal para arrancar el día, reponerse después de entrenar o refrescarse en una tarde calurosa.
El durazno y la zanahoria aportan betacarotenos y fibra, mientras que el jengibre suma un toque picante y propiedades digestivas y antiinflamatorias.
Esta bebida es fácil de hacer, muy saciante y puedes adaptarla con tu leche vegetal o jugo preferido.
Receta de smoothie de durazno, zanahoria y jengibre
La base es durazno fresco, zanahoria rallada o en cubos y jengibre fresco. Se licúa todo con agua fría, jugo de naranja o leche vegetal según preferencia, y se endulza apenas si hace falta.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 5 minutos
Ingredientes
- 2 duraznos medianos (frescos, pelados y en cubos)
- 1 zanahoria mediana (pelada y rallada o en trozos)
- 1/2 cucharadita de jengibre fresco rallado (ajustar a gusto)
- 200 ml de agua fría, jugo de naranja o leche vegetal
- 1-2 cucharaditas de miel, azúcar mascabo o stevia (opcional)
- Cubos de hielo (opcional, para espesar y enfriar más)
Cómo hacer smoothie de durazno, zanahoria y jengibre, paso a paso
- Colocar los duraznos, la zanahoria, el jengibre, el líquido elegido y el endulzante en la licuadora.
- Licuar 1-2 minutos, hasta lograr una textura cremosa y homogénea.
- Agregar hielo si quieres una bebida más fría y espesa, volver a licuar unos segundos.
- Servir inmediatamente en vasos altos. Podés decorar con tiras finas de zanahoria o gajos de durazno.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 vasos medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 65
- Grasas: 0,5 g
- Carbohidratos: 15 g
- Proteínas: 1 g
Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 8 horas en frasco tapado. Lo ideal es tomarlo recién hecho para aprovechar la textura y los nutrientes.