México

Smoothie de durazno, zanahoria y jengibre: antioxidantes, energía y frescura en cada vaso

Te decimos la receta paso a paso para que la prepares desde casa

Guardar
smoothie zanahoria, jengibre -México- 15 abril
(Gemini)

Hay combinaciones que sorprenden por su color, su aroma y el equilibrio entre dulzor y frescura.

El smoothie de durazno, zanahoria y jengibre es vibrante, liviano y lleno de energía natural, ideal para arrancar el día, reponerse después de entrenar o refrescarse en una tarde calurosa.

El durazno y la zanahoria aportan betacarotenos y fibra, mientras que el jengibre suma un toque picante y propiedades digestivas y antiinflamatorias.

Esta bebida es fácil de hacer, muy saciante y puedes adaptarla con tu leche vegetal o jugo preferido.

Receta de smoothie de durazno, zanahoria y jengibre

La base es durazno fresco, zanahoria rallada o en cubos y jengibre fresco. Se licúa todo con agua fría, jugo de naranja o leche vegetal según preferencia, y se endulza apenas si hace falta.

smoothie zanahoria, jengibre -México- 15 abril
(Gemini)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes

  1. 2 duraznos medianos (frescos, pelados y en cubos)
  2. 1 zanahoria mediana (pelada y rallada o en trozos)
  3. 1/2 cucharadita de jengibre fresco rallado (ajustar a gusto)
  4. 200 ml de agua fría, jugo de naranja o leche vegetal
  5. 1-2 cucharaditas de miel, azúcar mascabo o stevia (opcional)
  6. Cubos de hielo (opcional, para espesar y enfriar más)

Cómo hacer smoothie de durazno, zanahoria y jengibre, paso a paso

  1. Colocar los duraznos, la zanahoria, el jengibre, el líquido elegido y el endulzante en la licuadora.
  2. Licuar 1-2 minutos, hasta lograr una textura cremosa y homogénea.
  3. Agregar hielo si quieres una bebida más fría y espesa, volver a licuar unos segundos.
  4. Servir inmediatamente en vasos altos. Podés decorar con tiras finas de zanahoria o gajos de durazno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 vasos medianos.

smoothie zanahoria, jengibre -México- 15 abril
(Gemini)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 65
  • Grasas: 0,5 g
  • Carbohidratos: 15 g
  • Proteínas: 1 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 8 horas en frasco tapado. Lo ideal es tomarlo recién hecho para aprovechar la textura y los nutrientes.

Temas Relacionados

SmoothieDuraznoZanahoriaJengibreAntioxidantesmexico-recetas

Más Noticias

Estas son las claves que explican el crecimiento del automovilismo mexicano

Con el respaldo de Grupo Andrade, el automovilismo mexicano suma protagonismo apoyando a jóvenes pilotos y consolidando campeonatos como NASCAR México Series y Copa TC2000

Estas son las claves que explican el crecimiento del automovilismo mexicano

Beca Rita Cetina 2026: qué letras reciben el apoyo este 15 de abril

La entrega organizada por bloques busca facilitar el acceso al recurso y evitar contratiempos

Beca Rita Cetina 2026: qué letras reciben el apoyo este 15 de abril

Obed Vargas hace historia al clasificar a Semifinales de la Champions: ¿qué otros mexicanos lo han logrado?

El conjunto rojiblanco avanzó tras eliminar al Barcelona con un marcador global de 3-2 en los Cuartos de Final

Obed Vargas hace historia al clasificar a Semifinales de la Champions: ¿qué otros mexicanos lo han logrado?

Por introducir celulares y drogas al penal: detienen a cinco custodios en Morelos con alcohol y hasta cuchillos tácticos

Los cinco hombres ingresaban a laborar al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya cuando fueron arrestados

Por introducir celulares y drogas al penal: detienen a cinco custodios en Morelos con alcohol y hasta cuchillos tácticos

Lee Dong Wook reúne a fans en un fanmeeting lleno de momentos memorables en la CDMX

“Quería conocer a las fans de México. Me gusta sentirme con todo este amor y pasión que me están compartiendo”, declaró el actor de K-dramas

Lee Dong Wook reúne a fans en un fanmeeting lleno de momentos memorables en la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por introducir celulares y drogas al penal: detienen a cinco custodios en Morelos con alcohol y hasta cuchillos tácticos

Por introducir celulares y drogas al penal: detienen a cinco custodios en Morelos con alcohol y hasta cuchillos tácticos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de abril

Juan Pablo Penilla y el Cártel del Noreste: el papel que EEUU le atribuye al abogado del Z-40 en la red criminal

Identifican a sinaloense asesinado en Nuevo León como Juanito García, cantante de narcocorridos

Alcalde de Taxco reaparece tras secuestro junto a su padre: “Uno se aferra a su fe”

ENTRETENIMIENTO

Minecraft Experience Villager Rescue en México: ubicación, actividades y cómo vivir la experiencia interactiva

Minecraft Experience Villager Rescue en México: ubicación, actividades y cómo vivir la experiencia interactiva

El mensaje que Christian Nodal habría enviado al director de “Un vals” tras la polémica por la modelo parecida a Cazzu

Pepe Aguilar estaría furioso con Christian Nodal tras la polémica por el video de “Un Vals”, según Javier Ceriani

Dagna Mata revela que fue contratada como extra en el videoclip de Nodal: “No sabía que iba a ser protagonista”

Dagna Mata rompe el silencio y responde a críticas tras denunciar falta de pago en videoclip de Christian Nodal

DEPORTES

Henry Martín explota tras fracaso del América ante Nashville en la Concacaf Champions Cup 2026: “No estamos a la altura”

Henry Martín explota tras fracaso del América ante Nashville en la Concacaf Champions Cup 2026: “No estamos a la altura”

Obed Vargas hace historia al clasificar a Semifinales de la Champions: ¿qué otros mexicanos lo han logrado?

Dónde ver todos los partidos de esta semana de la Liga MX

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 15 de abril: ¿en dónde hay congestionamientos o cierres?

Memes destrozan al América y Cruz Azul tras quedar eliminados de la Concachampions 2026