México

Así quedó el precio de la mezcla mexicana de petróleo este martes 14 de abril

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Guardar
Consulta el precio de este día. (Infobae)
Consulta el precio de este día. (Infobae)

La mezcla mexicana de petróleo alcanzó un precio de 88.87 dólares por barril este martes 14 de abril, de acuerdo con los datos actualizados diariamente por la página electrónica de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

Tipos de crudo en México

La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo “pesado” tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo “medio” de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

Producción y exportación

Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)
Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio del Petróleo en México hoyPrecio del Petróleo en MéxicoÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Christian Nodal habría cancelado su boda religiosa con Ángela Aguilar por una infidelidad, revela periodista

El periodista argentino sostiene que el enlace matrimonial se habría pospuesto por una relación extramarital del cantante sonorense

Christian Nodal habría cancelado su boda religiosa con Ángela Aguilar por una infidelidad, revela periodista

No existe falta de inversión en el Metro CDMX: Clara Brugada niega acusaciones del sindicato

La mandataria aclaró la cantidad de presupuesto que se ha invertido en el STC desde que empezó su gestión

No existe falta de inversión en el Metro CDMX: Clara Brugada niega acusaciones del sindicato

Luisa Alcalde se pronuncia sobre el rumor de su salida de Morena: solo si la presidenta Sheinbaum lo pide

La dirigente nacional rechaza divisiones internas y asegura que el partido se mantiene unido rumbo a 2027

Luisa Alcalde se pronuncia sobre el rumor de su salida de Morena: solo si la presidenta Sheinbaum lo pide

Qué es lo que causó la megafuga de agua en la Álvaro Obregón

Debido al hecho, se habilitó un albergue temporal para las personas afectadas

Qué es lo que causó la megafuga de agua en la Álvaro Obregón

Los errores que cometes con tu cabello que te hacen tener frizz

Unos simples cambios en la rutina pueden marcar la diferencia cuando buscas una melena más fácil de peinar y menos esponjada

Los errores que cometes con tu cabello que te hacen tener frizz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue la detención de 28 integrantes de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa en BC

Así fue la detención de 28 integrantes de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa en BC

Detienen a miembros del Cártel de Sinaloa en EEUU acusados de traficar “armas fantasma”

Iván Archivaldo Guzmán: ICE y Embajada de EEUU insisten en recompensa de 10 millones por su captura

Quintana Roo forma su primer escuadrón antiexplosivos: policías estatales reciben entrenamiento antiterrorismo por la Marina

Embajador de EEUU reconoce a Trump y Sheinbaum por sanción contra personas y casinos relacionados al Cártel del Noreste

ENTRETENIMIENTO

Ed Sheeran en el Estadio Ciudad de los Deportes: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

Ed Sheeran en el Estadio Ciudad de los Deportes: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

Por qué gusta tanto en México “Malcolm el de en medio”: las posibles razones detrás de su popularidad

Anuncian Día de José José con evento ‘libre de alcohol’ y genera burlas: “Una ofensa para el maestro”

Danna pone fin a los rumores de un supuesto distanciamiento con Kenia Os tras colaboración con Belinda

Exatlón México: quién gana el Duelo de los enigmas hoy 14 de abril

DEPORTES

José Ramón Fernández sentencia que México nunca será campeón del mundo

José Ramón Fernández sentencia que México nunca será campeón del mundo

América vs Toluca: cuánto costarán los boletos pare el partido de la jornada 15 en el Estadio Ciudad de México

Así fue como Miguel Calero, exarquero de Pachuca, inspiró la creación del Día Internacional del Portero

Paul Aguilar lanza recado para Chivas tras ser goleados por Tigres: “festejan el liderato como campeonato”

Liga Mexicana de Beisbol : estas son las actividades para los aficionados que asistan al juego inaugural en el Estadio Alfredo Harp Helú