México busca producir gasolina suficiente con nuevo modelo energético

Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, aseguró que en México se busca recuperar el control de sus recursos energéticos. (Foto: SENER)

En las últimas semanas, las diferencias entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con los gasolineros han sido más visibles, debido a que la mandataria ha acusado que no respetan el precio acordado con su administración para no afectar el bolsillo de miles de mexicanos y de otros sectores productivos, ya que mantienen un estímulo fiscal como medida que amortigüe este impacto.

Al respecto, Sheinbaum comentó el 13 de abril que: “Si no estuviéramos interviniendo para apoyar el precio de la gasolina y del diésel, la gasolina estaría en más de 30 pesos el litro y el diésel en 32 o 33 pesos”.

SENER afirma que políticas se encaminan a la soberanía energética

Durante el primer día de actividades de la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, afirmó que el gobierno federal rediseñó las instituciones del sector para recuperar el control de los recursos energéticos.

Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, aseguró que en México se busca recuperar el control de sus recursos energéticos. (Foto: SENER)

Sostuvo que el objetivo es garantizar energía para toda la población, confiabilidad en la red eléctrica, abasto suficiente de gasolina y petróleo en beneficio social, además de impulsar energías limpias para avanzar en la transición energética y fortalecer la soberanía.

González Escobar aseguró que el interés público ha guiado la política energética durante la actual administración. Señaló que la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum es incluyente y apuesta por la soberanía energética.

El Estado busca ser un gestor simultaneo

Luz Elena González sostuvo que el Estado recuperó un papel central como coordinador de las grandes misiones nacionales y como motor del desarrollo tecnológico, especialmente en ámbitos donde las grandes empresas privadas no llegaban.

El gobierno federal asumió más funciones en la economía y en sectores estratégicos. Definió objetivos, organizó recursos y estableció competencias para enfrentar los retos actuales y ofrecer respuestas a las demandas del país, expuso la funcionaria.

Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, aseguró que en México se busca recuperar el control de sus recursos energéticos. (Foto: SENER)

No se trata de evadir problemas, planteó, sino de enfrentarlos de manera directa. Resolverlos abre paso a innovaciones relevantes y a la generación de valor colectivo. El Estado, dijo, debe contar con capacidades para coordinar simultáneamente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la ingeniería que requerían los grandes objetivos nacionales. Estos surgen de procesos democráticos y sumando la participación del sector privado como aliado clave.

“Una serie de objetivos coherentes entre sí y que encajan muy bien en la aspiración y el concepto de Estado capaz, innovador y renovado. Creemos en el Estado como planificador, coordinador, promotor, árbitro y guardián,y creemos que es absolutamente necesario su fortalecimiento. Ese papel debe ser acompañado con los sectores social y privado, de modo amplio y democrático”, sostuvo.