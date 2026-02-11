Juez niega reincorporación de Manuel Roberto Farías Laguna a la Marina

(Jovani Pérez/ Infobae México)

Un juez federal negó la reincorporación a la Secretaría de Marina (Semar) del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra detenido y vinculado a proceso por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

El elemento naval promovió un amparo en el que impugnó la decisión de la Marina de darlo de baja de la institución debido al proceso legal que enfrenta.

Ante esta solicitud, el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo, rechazó conceder la suspensión provisional al militar para que pueda reincorporarse a la institución.

De acuerdo con el expediente, consultado por Infobae México, el juez determinó que con esta decisión se podría perjudicar al interés social debido a que la destitución de sus labores garantiza el adecuado desarrollo de la función pública.

“Este órgano judicial reitera que debe negarse la suspensión provisional solicitada e los términos indicados (…) Resulta inconcuso que de otorgarse la suspensión en el caso, para que no surta efectos la determinación de baja del servidor público, implicaría que se siga perjuicio al interés social”, detalla la resolución.

El vicealmirante se encuentra recluido en el Altiplano. Foto: Marina

Farías Laguna es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

*Información en desarrollo...