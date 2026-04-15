Procesan a tercer implicado en el doble homicidio de Polanco tras ser extraditado de Estados Unidos

Ricardo “N” fue entregado a autoridades mexicanas en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros tras su detención en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un Juez de Control vinculó a proceso a Ricardo “N”, identificado como tercer responsable del homicidio de Enrique Esnal Dubernard, quien recibió la condecoración Orden al Mérito en Italia, y de su esposo Alejandro Ballina Ortiz, ocurrido el 20 de diciembre de 2024. La autoridad judicial impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, de acuerdo con la información difundida.

El agente del Ministerio Público obtuvo las órdenes de aprehensión tras reunir los datos de prueba en la investigación, luego de que los cuerpos fueron localizados el 23 de diciembre de 2024 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El hallazgo se realizó después de que la hermana de una de las víctimas solicitó apoyo, al no tener noticias de su familiar.

Ricardo “N” fue detenido en Estados Unidos tras búsqueda internacional

La investigación determinó que Ricardo “N”, junto con Moisés “N” y Atzin “N”, se hicieron pasar por empleados de una empresa de comercio electrónico y paquetería para ingresar a un domicilio en la colonia Jardines del Pedregal, donde privaron de la vida a Esnal Dubernard y Ballina Ortiz. Posteriormente, trasladaron los cuerpos en una camioneta de las víctimas a otro inmueble ubicado en la colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

El 10 de marzo de 2025, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Atzin “N” y Moisés “N”, quienes se encuentran vinculados a proceso y en prisión preventiva por el delito de homicidio calificado. En el caso de Ricardo “N”, quien huyó del país, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) solicitó el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y gestionó la emisión de una ficha roja por conducto de Interpol, lo que permitió su búsqueda internacional.

(X @FiscaliaCDMX)

El 10 de abril de 2026, agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ), concretaron la aprehensión y entrega de Ricardo “N” en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros. Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México y presentado ante el juez de control.

La autoridad judicial dictó prisión preventiva y avanza la investigación

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público formuló imputación y obtuvo la vinculación a proceso de Ricardo “N” por el delito de homicidio calificado. La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las tres personas identificadas como probables responsables del doble homicidio se encuentran vinculadas a proceso. La investigación avanza conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y bajo el principio de presunción de inocencia, hasta que la autoridad judicial determine la responsabilidad mediante sentencia.