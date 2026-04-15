Dos menores disparan contra un joven en Apodaca, Nuevo León: la víctima sobrevive al ataque

El sonido de los disparos alertó a los vecinos. (Crédito: Facebook/Tilde.MX | imagen ilustrativa)

La mañana de este miércoles, dos menores de edad intentaron privar de la vida a otro joven en la colonia San Ignacio, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. La víctima, también menor de edad, sobrevivió a la agresión.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos agresores se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando se aproximaron al punto donde se encontraba el joven y abrieron fuego en su contra antes de huir del lugar, lo que provocó la movilización de cuerpos de seguridad en la zona.

Paramédicos acudieron al sitio y brindaron atención inmediata al lesionado, a quien estabilizaron para su traslado a un centro de salud, donde recibió atención médica especializada. Aunque no se han detallado las lesiones que sufrió, se confirmó que llegó con vida al hospital.

De acuerdo con información preliminar, los dos menores fueron localizados posteriormente cuando circulaban en la misma motocicleta en la que participaron en los hechos, por lo que fueron asegurados por las autoridades. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota informativa, no se tiene mayor información sobre la identidad de los atacantes.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Apodaca, la Agencia Estatal de Investigaciones, personal de servicios periciales y especialistas en criminalística, quienes realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Un enfrentamiento en Guadalupe, cerca de Apodaca

Este hecho ocurrió en una zona del municipio de Apodaca, donde recientemente se han registrado otros eventos violentos en el área metropolitana de Nuevo León, incluido un enfrentamiento en la colonia Cañada Blanca, en el municipio de Guadalupe, donde un presunto agresor fue abatido y un policía resultó herido tras un operativo derivado de reportes por personas que presuntamente causaban daños a terceros.

Imagen de archivo de peritos forenses que reúnen evidencias en una patrulla del municipio de Guadalupe, en Nuevo León. (Crédito: EFE/STR | imagen ilustrativa)

En ese caso, ocurrido en la madrugada de este miércoles, el oficial lesionado fue trasladado a un hospital y se reportó estable, mientras que el presunto agresor murió en el lugar de los hechos. El episodio formó parte de una serie de intervenciones policiales en la zona metropolitana durante las primeras horas del día.