Morena irá por ley para que partidos de la Selección Mexicana se transmitan por TV abierta

Los jugadores de la Selección Mexicana de Futbol se unen en un abrazo grupal en el campo de juego, mostrando cohesión y espíritu de equipo. (Selección mexicana de Futbol: facebook)

La posibilidad de la entrada en vigor de una ley que establezca que los partidos de la Selección Mexicana de Futbol sean transmitidos por televisión abierta resurge en un momento de inflexión en la industria.

El martes se anunció un convenio de exclusividad entre la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) y Netflix que dejó fuera del juego a Televisa y TV Azteca, televisoras que hasta 2025 habían compartido derechos de transmisión.

Un acuerdo de 60 millones de dólares

La plataforma de contenido streaming informó en sus cuentas oficiales que a partir de 2027 la Selección Mexicana tendría nueva casa. Mediante un comunicado, se detalló que las próximas dos ediciones de la Copa Oro y las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf serán transmitidas exclusivamente por Netflix.

Según Récord, la operación se concretó tras una oferta de 60 millones de dólares que no fue igualada por las televisoras mexicanas.

El acuerdo entre Concacaf y Netflix lleva la Copa Oro y la Liga de Naciones al streaming en México a partir de 2027. (X/ @NetflixLAT)

Morena busca cambiar las reglas del juego

Carlos Ponce de León, periodista y director del diario Récord, informó que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) evalúa impulsar una iniciativa de ley para que el “aficionado mexicano no tenga que pagar para ver a la Selección”.

Durante su participación en el pódcast Infiltrados, subrayó que la medida va en contrasentido a los intereses de la Concacaf y la Federación Mexicana de Futbol.

“Viene desde la esfera política, particularmente desde el grupo de Morena, para que ya esté reglamentado por las leyes de nuestro país que la Selección Mexicana debe pasar por televisión abierta. Es decir, que el aficionado mexicano no tenga que pagar para ver a la Selección. Esto va a entrar en conflicto directo por el tema de la venta de Concacaf, de sus derechos a Netflix”.

Un juego donde el aficionado no gana

Carolina Leconte, ejecutiva de Netflix, subrayó que el acuerdo se alinea con una estrategia de contenido enfocada en apostar por la transmisión de eventos deportivos en vivo.

Por su parte, Philippe Moggio, secretario general de la Concacaf, indicó que el convenio busca acercar las competencias a más aficionados mediante nuevas plataformas.

No obstante, para Carlos Ponce de León, la operación afecta directamente al aficionado mexicano.

“Me parece que nosotros, como comunicadores, como un enlace entre el protagonista del juego y la afición, tendríamos que estar del lado de la afición. La selección tiene que ser gratis”.

Miembros de la selección mexicana de fútbol participan en una sesión de entrenamiento previo a su partido contra Islandia, mostrando concentración y preparación en el campo. (FMF)

Partidos de la Selección Mexicana: negocio poco atractivo para televisora y caro para el aficionado

En 2025, Televisa transmitió en exclusiva la Copa Oro luego de que TV Azteca no pujara por los derechos. Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, indicó en X —antes Twitter— que el acuerdo era inviable económicamente.

“Eran demasiado caros para tan malos partidos. Además, nos va a servir para hacer un pequeño experimento en redes sociales con mi equipo de narradores”, indicó el empresario.

Aunque TV Azteca no televisó los juegos, no se quedó al margen. Christian Martinoli y Luis García narraron en vivo los partidos de la Selección Mexicana en su canal de YouTube.

Christian Martinoli y Luis García narraron en vivo los partidos de la Selección Mexicana en su canal de YouTube. (X/ @FarsantesG)

En sus propias palabras, el experimento fue exitoso a pesar de las limitaciones legales que impedían que nombraran oficialmente el torno.

Sus transmisiones tuvieron una audiencia promedio de entre 200 mil y 400 mil personas. Además de monetizar, el canal incluyó patrocinios con diferentes marcas.

La aceptación que tuvo la transmisión contrastó con críticas por la excesiva publicidad en Televisa.

Recientemente, los partidos de preparación de la selección ante sus similares de Portugal y Bélgica volvieron a centrar la conversación digital en las innumerables pautas comerciales.

Postura de Morena

Al margen, en los últimos años, la fragmentación de derechos de transmisión de clubes de la Liga MX ha tenido un impacto directo en el aficionado.

Para ver todos los partidos de la Liga MX, un televidente en México necesita desembolsar entre $400 y más de $900 pesos mexicanos mensuales en suscripciones de streaming y televisión de paga.

Hasta el momento, ningún representante de Morena se ha pronunciado públicamente sobre una potencial iniciativa de ley para que todo partido de la Selección Mexicana sea transmitido gratuitamente en televisión abierta.