México

¿Donar en vida o dejar testamento? La opción más barata y segura para heredar tu casa en México sin dejar problemas

Elegir a tiempo una forma adeacuada de heredar tus bienes puede evitar procesos largos y reducir costos para la familia

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Adulto mayor caucásico, con audífono, sentado en un sillón resolviendo un crucigrama en una mesa de madera, con estanterías y ventanas al fondo.
Solo una minoría de mexicanos realiza testamento, lo que evidencia una baja cultura de previsión patrimonial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decidir qué hacer con un patrimonio antes de fallecer o a quién heredarlo sigue siendo un tema pendiente para muchas personas en México. De acuerdo con información de El Economista, solo una minoría cuenta con un testamento, lo que refleja una baja cultura de previsión y abre la puerta a conflictos legales.

El testamento permite dejar por escrito la voluntad sobre los bienes y se realiza ante notario. Sin embargo, persisten ideas erróneas que lo asocian con mala suerte, lo que provoca que algunas familias enfrenten juicios largos cuando no existe este documento.

Ante este panorama, también surge la donación en vida como alternativa. Esta opción ha ganado interés, especialmente cuando incluye figuras como el usufructo vitalicio donde el usufructo vitalicio es un derecho que permite a una persona usar y disfrutar un bien, como una propiedad o un terreno, durante toda su vida, sin ser la dueña legal. El usufructuario puede aprovechar los beneficios económicos del bien, pero no tiene la propiedad.

Testamento: claridad legal y control del patrimonio

Una mujer sentada en un sillón gris en una sala de estar, con las manos en la cabeza, expresando malestar. Hay una lámpara, un vaso de agua y un libro cerca.
El testamento ante notario garantiza la distribución de bienes conforme a la voluntad del propietario y ofrece control total hasta el fallecimiento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El testamento es una herramienta que garantiza que los bienes se distribuyan conforme a la voluntad del propietario. Su principal ventaja es que mantiene el control total del patrimonio hasta el fallecimiento.

Este trámite se realiza ante notario y puede tener costos variables según la entidad. Durante septiembre, conocido como el “Mes del Testamento”, se ofrecen descuentos que reducen significativamente el precio.

Aun así, heredar un inmueble implica gastos adicionales para los beneficiarios, que pueden oscilar entre 15% y 30% del valor de la propiedad, considerando impuestos y honorarios legales.

Costos del testamento en la CDMX:

  • Testamento Universal (16 a 64 años)
    • Básico (incluye un legado): $2,199.56
    • Con dos o más legados: $3,187.31
  • Testamento para personas mayores de 65 años
    • Básico (incluye un legado): $733.19
    • Con dos o más legados: $2,199.56

Donación en vida: proceso inmediato y condiciones específicas

Hombre mayor con traje y barba blanca firma un documento con un bolígrafo en un escritorio. A su lado, una abogada en traje lo asiste. Hay papeles legales visibles.
Un hombre mayor firma su testamento mientras una abogada lo guía diligentemente a través del proceso de planificación patrimonial en un entorno profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información de las Notarías 138 y 67 de la Ciudad de México, esta opción reduce tiempos y evita juicios sucesorios, pero implica ceder la propiedad desde el momento en que se firma el contrato.

¿Cómo hacer una donación en vida?

  • El trámite de inscripción de una donación en el Registro Público puede extenderse hasta 6 meses. Tras entregar la documentación necesaria a la Notaría, las partes pueden firmar la escritura en un plazo aproximado de 2 semanas.
  • La donación, al implicar la transmisión gratuita de la propiedad, no requiere un precio de compraventa. Los gastos generados por este acto —como el Impuesto Traslativo de Dominio (ISAI), derechos de inscripción y honorarios notariales— se calculan en función del valor catastral del inmueble o el resultado de un avalúo. La formalización ante Notario es obligatoria al tratarse de un traspaso de dominio sobre bienes inmuebles.
  • En el caso de donaciones entre familiares directos en línea ascendente y descendente —abuelos, padres, hijos, nietos— y entre cónyuges, el donatario queda exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por Adquisición. De este modo, se facilita la transferencia de propiedad sin una contraprestación económica, siempre que la aceptación por parte de los donatarios sea expresa.

Elegir a tiempo evita conflictos y gastos innecesarios

La indignidad sucesoral solo opera mediante decisión judicial y puede dejar sin efectos el derecho hereditario-crédito VisualesIA
La falta de testamento en México puede generar largos juicios legales y conflictos familiares por la herencia de bienes. - (crédito VisualesIA)

Ambas alternativas tienen implicaciones legales y económicas que deben evaluarse según cada caso. Especialistas coinciden en que el testamento ofrece mayor certeza, ya que respeta la voluntad sin perder la propiedad en vida.

La donación, por su parte, puede ser funcional cuando se busca agilizar la transferencia de bienes, especialmente dentro del núcleo familiar.

Planificar con anticipación, acudir con un notario y aprovechar periodos de descuento puede marcar la diferencia entre un proceso ordenado y uno complicado para los herederos.

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