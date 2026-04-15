México

Modifica INE sus reglas para que Coahuila tenga presidenta electoral y garantizar paridad de género

Con esta decisión, el órgano electoral busca reafirmar la inclusión en sus políticas

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El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó un ajuste en la convocatoria para la elección de la presidencia del Organismo Público Local (OPL) en Coahuila, con el objetivo de que el cargo sea ocupado exclusivamente por mujeres. Esta decisión responde a una sentencia judicial reciente, que obliga a garantizar la paridad de género en el proceso de designación de cargos de alta responsabilidad dentro de los órganos electorales locales.

El Consejo General del INE, reunido en una sesión extraordinaria y urgente, estableció nuevos lineamientos en los criterios de elegibilidad y participación. Estas modificaciones tienen como fin cumplir lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y consolidar condiciones de equidad y transparencia en el procedimiento de selección.

Proceso exclusivo para mujeres y etapas de selección

La redefinición de la convocatoria contempla que únicamente mujeres podrán participar como aspirantes a la presidencia del OPL en Coahuila.

El proceso comprende varias fases, entre ellas el registro de candidaturas, la aplicación de evaluaciones de conocimientos, la revisión y valoración de trayectorias profesionales, la elaboración de un ensayo y la realización de entrevistas individuales. Cada etapa fue diseñada para certificar que la designación se lleve a cabo conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y profesionalismo que rigen el servicio electoral.

La autoridad electoral estableció que la designación de la Consejera Presidenta deberá realizarse a más tardar el 2 de noviembre de 2026, para un periodo de siete años. Este plazo permite que el procedimiento se desarrolle bajo estrictos estándares de evaluación, con la finalidad de asegurar que el perfil seleccionado cumpla con los requisitos legales y técnicos del cargo.

Compromiso institucional con la paridad de género

El INE reafirma su compromiso con la paridad de género en la integración de los Organismos Públicos Locales. Las decisiones adoptadas se apegan estrictamente a la legalidad y a las disposiciones emitidas por las instancias jurisdiccionales competentes. Con esta medida, se fortalece la representación femenina en cargos de alto nivel y se avanza hacia una mayor equidad en el ámbito electoral.

La adaptación de las bases del proceso refleja la prioridad institucional de construir procedimientos incluyentes, donde la igualdad de oportunidades sea un principio rector. El ajuste en la convocatoria para Coahuila sienta un precedente relevante para futuros procesos de selección en otros organismos electorales del país.

El Instituto mantiene su compromiso con la transparencia, la legalidad y la promoción de la igualdad sustantiva en todos los espacios de decisión. El proceso en curso busca garantizar que la integración de los OPL refleje la diversidad y la voz de las mujeres en la vida pública y política.

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