Avanza renovación del INE: 100 aspirantes pasan filtro final entre críticas por cercanía con la 4T

Cámara de Diputados define lista de 100 aspirantes que avanzan en proceso para el INE. EFE/Madla Hartz

La Cámara de Diputados dio a conocer la lista de 100 aspirantes que avanzaron en el proceso para ocupar tres vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), tras superar la evaluación de idoneidad realizada por el Comité Técnico de Evaluación.

Proceso de selección del INE avanza con 100 perfiles finalistas

De un total de 328 aspirantes que presentaron el examen escrito, 164 obtuvieron calificación aprobatoria.

Posteriormente, solo 100 perfiles lograron avanzar tras la evaluación de idoneidad, la cual consideró el currículum vitae (40%), la exposición de motivos (30%) y un ensayo (30%).

Proceso de selección del INE avanza a etapa de entrevistas con 100 aspirantes.

El proceso se enmarca en la renovación parcial del Consejo General del INE, órgano clave para la organización de elecciones en el país.

Exclusiones relevantes generan cuestionamientos

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la exclusión de María del Carmen Alanís, expresidenta del Tribunal Electoral, quien no logró avanzar pese a su amplia experiencia en materia electoral.

Su salida ha generado cuestionamientos sobre los criterios aplicados en esta etapa, especialmente frente a la permanencia de otros perfiles con menor trayectoria en el ámbito electoral.

Perfiles vinculados a Morena continúan en la contienda

Entre quienes avanzaron destacan aspirantes con vínculos políticos o ideológicos con Morena y la llamada Cuarta Transformación (4T).

Aspirantes vinculados a Morena avanzan en proceso de selección del INE. | Foto: captura de pantalla

Entre ellos se encuentran:

Diana Talavera Flores

Guadalupe Álvarez Rascón

Iulisca Zircey Bautista Arreola

En la lista masculina también figuran perfiles señalados por la oposición por su cercanía con gobiernos de Morena o por decisiones alineadas al oficialismo, como:

Armando Ambriz Hernández

Bernardo Valle Monroy

César Ernesto Ramos Mega

Luis Alberto Hernández Morales

Lista paritaria y criterios de inclusión en el proceso

La lista final está conformada por 50 mujeres y 50 hombres, cumpliendo con el principio de paridad de género.

Lista paritaria marca avance en selección de consejeros del INE. Instituto Nacional Electoral de Zacatecas

Además, 14 personas se autoadscribieron como integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad:

5 de la comunidad LGBT

3 personas con discapacidad

3 personas indígenas

2 personas migrantes

1 adulto mayor

Estos elementos reflejan un esfuerzo por incorporar criterios de inclusión en la integración del órgano electoral.

Entrevistas definirán a los finalistas rumbo al Consejo General

La siguiente etapa del proceso corresponde a las entrevistas individuales, programadas del 14 al 16 de abril en la Cámara de Diputados. En esta fase se evaluarán aspectos como:

Autonomía e independencia

Trayectoria profesional

Compromiso democrático

Valores éticos

Capacidad de argumentación y solución de problemas

Tras esta etapa, se integrarán las quintetas finales —tres listas de cinco aspirantes cada una— de donde saldrán los nuevos consejeros del INE.

Cabe destacar que, por resolución del tribunal, cada quinteta deberá incluir al menos una persona perteneciente a un grupo vulnerable.

El proceso ocurre en medio de señalamientos sobre la posible politización del órgano electoral, mientras se busca garantizar perfiles idóneos para uno de los organismos más relevantes del sistema democrático mexicano.