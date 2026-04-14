Avanza renovación del INE: 100 aspirantes pasan filtro final entre críticas por cercanía con la 4T

La Cámara de Diputados dio a conocer la lista de 100 aspirantes que avanzaron en el proceso para ocupar tres vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), tras superar la evaluación de idoneidad realizada por el Comité Técnico de Evaluación.
Proceso de selección del INE avanza con 100 perfiles finalistas
De un total de 328 aspirantes que presentaron el examen escrito, 164 obtuvieron calificación aprobatoria.
Posteriormente, solo 100 perfiles lograron avanzar tras la evaluación de idoneidad, la cual consideró el currículum vitae (40%), la exposición de motivos (30%) y un ensayo (30%).
El proceso se enmarca en la renovación parcial del Consejo General del INE, órgano clave para la organización de elecciones en el país.
Exclusiones relevantes generan cuestionamientos
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la exclusión de María del Carmen Alanís, expresidenta del Tribunal Electoral, quien no logró avanzar pese a su amplia experiencia en materia electoral.
Su salida ha generado cuestionamientos sobre los criterios aplicados en esta etapa, especialmente frente a la permanencia de otros perfiles con menor trayectoria en el ámbito electoral.
Perfiles vinculados a Morena continúan en la contienda
Entre quienes avanzaron destacan aspirantes con vínculos políticos o ideológicos con Morena y la llamada Cuarta Transformación (4T).
Entre ellos se encuentran:
- Diana Talavera Flores
- Guadalupe Álvarez Rascón
- Iulisca Zircey Bautista Arreola
En la lista masculina también figuran perfiles señalados por la oposición por su cercanía con gobiernos de Morena o por decisiones alineadas al oficialismo, como:
- Armando Ambriz Hernández
- Bernardo Valle Monroy
- César Ernesto Ramos Mega
- Luis Alberto Hernández Morales
Lista paritaria y criterios de inclusión en el proceso
La lista final está conformada por 50 mujeres y 50 hombres, cumpliendo con el principio de paridad de género.
Además, 14 personas se autoadscribieron como integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad:
- 5 de la comunidad LGBT
- 3 personas con discapacidad
- 3 personas indígenas
- 2 personas migrantes
- 1 adulto mayor
Estos elementos reflejan un esfuerzo por incorporar criterios de inclusión en la integración del órgano electoral.
Entrevistas definirán a los finalistas rumbo al Consejo General
La siguiente etapa del proceso corresponde a las entrevistas individuales, programadas del 14 al 16 de abril en la Cámara de Diputados. En esta fase se evaluarán aspectos como:
- Autonomía e independencia
- Trayectoria profesional
- Compromiso democrático
- Valores éticos
- Capacidad de argumentación y solución de problemas
Tras esta etapa, se integrarán las quintetas finales —tres listas de cinco aspirantes cada una— de donde saldrán los nuevos consejeros del INE.
Cabe destacar que, por resolución del tribunal, cada quinteta deberá incluir al menos una persona perteneciente a un grupo vulnerable.
El proceso ocurre en medio de señalamientos sobre la posible politización del órgano electoral, mientras se busca garantizar perfiles idóneos para uno de los organismos más relevantes del sistema democrático mexicano.