México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este martes

Con miles de pasajeros cada hora, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Guardar
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en tiempo real de cada uno de sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 5:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: CM857

Destino: Panama

Aerolínea: Copa Airlines

Hora: 02:30

Estado: Demorado

Vuelo: AC994

Destino: Montreal

Aerolínea: Air Canada

Hora: 05:45

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

Suprema Corte: Los teléfonos en México tendrán más protección tras decisión judicial

Las recientes sentencias cambian la forma en que las empresas deben cuidar la información personal y atender los casos de fraude

Suprema Corte: Los teléfonos en México tendrán más protección tras decisión judicial

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este martes 14 de abril: reporte completo por alcaldías y municipios

El reporte de la calidad del aire se publica cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este martes 14 de abril: reporte completo por alcaldías y municipios

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 14 de abril?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 14 de abril?

CURP biométrica: cómo transforma la seguridad y acceso a trámites en México

La CURP biométrica se perfila como requisito indispensable para acceder a servicios de salud, apoyos sociales y trámites fiscales en todo el país, según autoridades federales

CURP biométrica: cómo transforma la seguridad y acceso a trámites en México

Colectivos LGBT+ exigen justicia por transfeminicidio de Daniela Martínez en Morelia

La exigencia de justicia por el crimen de Daniela se suma a la demanda de tipificar el transfeminicidio en la legislación de Michoacán

Colectivos LGBT+ exigen justicia por transfeminicidio de Daniela Martínez en Morelia
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Esto no termina con avances”: Guerreros Buscadores de Jalisco responde a FGR por caso Rancho Izaguirre

“Esto no termina con avances”: Guerreros Buscadores de Jalisco responde a FGR por caso Rancho Izaguirre

FGR continúa analizando pruebas en el Rancho Izaguirre, campo de adiestramiento del CJNG

Encuentran con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre

Desaparece Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, tras el secuestro de su padre

Con un Black Mamba para operaciones especiales: Fiscalía de Michoacán incorpora 4 vehículos blindados para combatir a cárteles

ENTRETENIMIENTO

Mini Rock Fest 2026: cartel, fechas y todo sobre el primer festival de rock para niños en CDMX

Mini Rock Fest 2026: cartel, fechas y todo sobre el primer festival de rock para niños en CDMX

Dagna Mata denunció intento de silenciarla tras protagonizar polémico video de Nodal: “No quieren que publique nada”

Ángela Aguilar estaría muy afectada por polémica del video “Un vals” de Nodal, reveló la modelo Dagna Mata

Dagna Mata exhibe a Christian Nodal por falta de pago en el video “Un vals” y denuncia irregularidades

‘Efi’, exasistente de Silvia Pinal, confirma demanda contra Mayela Laguna por daño moral: “No es venganza, es justicia”

DEPORTES

Así reaccionó Katia Itzel García tras polémica en el Pumas vs Mazatlán

Así reaccionó Katia Itzel García tras polémica en el Pumas vs Mazatlán

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

Canelo Álvarez recibe advertencia previo a su pelea del 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

Diablos Rojos del México: así sería su lineup titular para defender el campeonato en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Rumbo al Mundial 2026: así fue la primera participación de Panamá en las Copas del Mundo