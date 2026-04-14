México

Sheinbaum acusa falta de respuesta de autoridades de EEUU ante muertes de mexicanos bajo custodia de ICE

La mandataria pidió que los cónsul visiten a diario los centros de detención ICE

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Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 14 de abril en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum acusó al gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, su falta de respuesta ante el asesinato de migrantes mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

“No ha habido respuestas puntuales a cada caso”, aseguró la jefa de Estado.

Medidas implementadas por el gobierno de México para apoyar a los migrantes en EU

La mandataria dio a conocer que la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) realizó el día de ayer un comunicado dirigido al Estados Unidos para manifestar su postura ante los hechos ocurridos en los últimos meses con connacionales mexicanos.

“Di instrucciones a todos los cónsules en donde haya centros de detención de esta institución del gobierno de Estados Unidos, de ICE, para que visiten diario los centros de detención. Sin es el cónsul de manera personal, una persona del consulado”, declaró.

Asimismo, dijo que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, debe comunicarse con las dependencias correspondientes del Departamento de Estado para que permita que autoridades puedan realizar estas acciones diariamente en las instalaciones.

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