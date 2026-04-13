SRE confirma la muerte de otro mexicano bajo custodia de ICE, con esto suman 15 fallecimientos en 2026

Muere mexicano en centro de detención de ICE en Luisiana; suman 14 casos y SRE activa protocolo consular. REUTERS/Tyrone Siu

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre el fallecimiento de una persona mexicana mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

El deceso ocurrió el pasado 11 de abril en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el estado de Luisiana.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades estadounidenses, el connacional fue encontrado sin signos vitales en su celda y posteriormente trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte.

Hasta el momento, la causa del fallecimiento continúa bajo investigación, por lo que no se han determinado las circunstancias específicas en las que ocurrió el hecho.

Activación de protocolos consulares y acompañamiento a la familia

Tras recibir la notificación, el Consulado de México en Nueva Orleans activó de inmediato los protocolos de protección consular.

SRE señala deficiencias graves en centros de detención de ICE tras nuevo fallecimiento.

En coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, se estableció contacto con los familiares de la persona fallecida para brindar asistencia jurídica, orientación y acompañamiento durante el proceso.

La Cancillería mexicana indicó que mantiene comunicación con autoridades estadounidenses con el objetivo de obtener información detallada sobre las condiciones previas al fallecimiento.

Asimismo, señaló que, en conjunto con la familia y el equipo legal, se analizarán las acciones que podrían emprenderse una vez que se conozcan los resultados de la investigación.

Incremento de fallecimientos de mexicanos bajo custodia migratoria

Con este caso, suman al menos 15 personas mexicanas fallecidas en lo que va de 2026 mientras se encontraban bajo custodia de ICE.

Esta cifra se suma a los registros acumulados desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, periodo en el que se ha reportado un incremento en las detenciones migratorias.

Se elevan a 15 los fallecimientos de mexicanos en centros de detención de ICE. REUTERS/Tim Evans/File Photo

Información oficial señala que las causas de muerte han sido diversas e incluyen complicaciones médicas, suicidios, un caso por herida de arma de fuego y otros que aún permanecen bajo investigación.

Autoridades mexicanas han subrayado la importancia de esclarecer cada uno de estos casos de manera puntual para garantizar transparencia.

Postura del Gobierno de México y acciones diplomáticas

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reiterado su preocupación por los fallecimientos de connacionales en centros de detención migratoria en Estados Unidos.

En este contexto, la SRE informó que se han enviado diversas comunicaciones diplomáticas a las autoridades estadounidenses para solicitar información y expresar inquietudes sobre las condiciones de detención.

Gobierno de México exige esclarecer muerte de mexicano en ICE y refuerza acciones consulares. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Además, se confirmó la presentación de una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de que este organismo analice los casos reportados.

De igual forma, se dio a conocer que el Gobierno mexicano evalúa posibles acciones legales y el seguimiento a procesos colectivos en instalaciones donde se han registrado múltiples fallecimientos.

Señalamientos sobre condiciones en centros de detención

La Cancillería ha señalado que la recurrencia de estos casos ha puesto en el centro del debate las condiciones en los centros de detención migratoria.

Entre los aspectos que han sido referidos por autoridades y especialistas destacan la atención médica, las condiciones de reclusión y la comunicación con familiares.

México lanza señalamientos contra ICE por muertes de mexicanos bajo custodia. REUTERS/Tim Evans

Asimismo, se ha mencionado la participación de empresas privadas en la operación de algunos centros, lo que ha generado cuestionamientos sobre la supervisión y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Refuerzo de la protección consular a mexicanos en Estados Unidos

Como parte de las medidas adoptadas, la Secretaría de Relaciones Exteriores instruyó a la red consular mexicana en Estados Unidos a reforzar las acciones de protección a connacionales, especialmente en el contexto del aumento de detenciones migratorias.

Entre las acciones destacadas se encuentran:

Visitas periódicas a centros de detención migratoria para verificar condiciones

Seguimiento puntual a los casos de mexicanos detenidos

Asesoría legal y acompañamiento a familiares

Comunicación constante con autoridades estadounidenses

Uso de vías diplomáticas y legales para solicitar información y esclarecer casos

Difusión de canales de atención para personas detenidas o en riesgo

Asimismo, se reiteró que las personas mexicanas pueden acercarse a los consulados correspondientes o comunicarse a la Línea de Apoyo Consular Mexicana para recibir orientación en caso de detención.

El fallecimiento más reciente se mantiene bajo investigación, mientras autoridades de ambos países continúan el intercambio de información.

El Gobierno de México ha señalado que dará seguimiento tanto a este caso como a la situación general de las personas mexicanas detenidas en Estados Unidos, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos y el acceso a la justicia.