México

Procesan a Jordan “N” por herir con machete a niño de 4 años en la alcaldía Álvaro Obregón

Tras el ataque, el pasado 10 de abril, el agresor fue retenido por vecinos de la colonia Santa Fe; la autoridad judicial fijó plazo de dos meses para el cierre de las indagatorias

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Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada. (Crédito: FGJ-CDMX | imagen ilustrativa)

Un juez de control vinculó a proceso a Jordan “N”, de 23 años, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, tras la agresión con un machete contra un niño de cuatro años en la colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron el viernes 10 de abril en el cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías. En ese punto, el imputado atacó al menor, quien se encontraba en brazos de su madre, luego de que la mujer se negara a entregarle dinero.

El menor resultó con una lesión en la cabeza a consecuencia de la agresión con el machete. La situación generó la reacción inmediata de vecinos y personas que se encontraban en el lugar, quienes intervinieron para someter al agresor.

Testigos lograron retener al joven, a quien golpearon y ataron a un poste con el fin de evitar que escapara antes de la llegada de las autoridades. Minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron tras recibir una llamada de emergencia.

Los uniformados trasladaron al niño a un hospital, donde personal le brindó atención médica inmediata. (Crédito: X | @canal13Chiapas)
Los uniformados trasladaron al niño a un hospital, donde personal le brindó atención médica inmediata. (Crédito: X | @canal13Chiapas)

“De acuerdo con las personas presentes en el sitio, el sujeto hirió al menor de edad en la cabeza con un cuchillo, por lo que al percatarse de la situación, defendieron al pequeño, retuvieron al probable responsable y lo ataron al poste para evitar que se diera a la fuga y causara lesiones a otros transeúntes”, informó entonces la SSC a través de un comunicado.

Al arribar al sitio, los policías encontraron al menor con manchas hemáticas y al responsable bajo resguardo de la población. Los uniformados trasladaron al niño a un hospital, donde personal le brindó atención médica inmediata, mientras que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señala que el imputado podría estar relacionado con un incidente previo ocurrido el 27 de febrero en la misma alcaldía. En ese evento, habría ingresado a una tienda departamental ubicada en la colonia Estado de Hidalgo, donde se atrincheró y amenazó a empleados con un objeto metálico.

Tras ese episodio, también fue detenido y presentado ante autoridades ministeriales. Este antecedente fue integrado como parte de las líneas de investigación para determinar su posible conducta reiterada.

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