México

Postre de plátano sin horno: receta fácil, cremosa y lista en minutos

Una alternativa sencilla que combina fruta madura con una mezcla suave para lograr un resultado fresco y bien estructurado

Guardar
postre nutritivo, banana, avena integral, sin azúcar, casero, snack, ligera, económica, práctica, fresca - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El postre de plátano sin horno es una alternativa práctica y rápida que simplifica la repostería casera con ingredientes accesibles. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este postre destaca por su practicidad, ya que no requiere horno ni procesos complicados. Es una opción accesible para quienes buscan preparar algo dulce con pocos recursos y en poco tiempo.

El plátano aporta una textura suave y un dulzor natural que se integra fácilmente con otros ingredientes. Esto permite obtener un resultado equilibrado sin necesidad de técnicas avanzadas.

Su preparación es rápida y versátil, ideal tanto para un antojo cotidiano como para cerrar una comida. Además, el enfriado le da consistencia sin perder cremosidad.

Sabor natural y textura suave

postre nutritivo, banana, avena integral, sin azúcar, casero, snack, ligera, económica, práctica, fresca - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El plátano maduro aporta dulzor natural y una textura suave, siendo el protagonista en esta receta de postre fácil y delicioso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base de este postre se centra en el plátano como ingrediente principal. Su madurez influye directamente en el sabor final.

Al integrarse con la mezcla, se obtiene una consistencia homogénea. Esto evita grumos y mejora la experiencia al momento de servir.

El equilibrio entre dulzor y frescura permite que no resulte empalagoso. Cada elemento cumple una función clara dentro de la preparación.

Ingredientes y preparación paso a paso

postre casero, pan dulce, camote horneado, plátano maduro, receta saludable, desayuno, merienda, fibra natural, horneado artesanal, sabor dulce - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La integración adecuada de los ingredientes evita grumos y garantiza una consistencia homogénea en cada porción del postre de plátano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguir el orden facilita un resultado uniforme. La mezcla debe integrarse correctamente para lograr la textura deseada.

Ingredientes

  • 3 plátanos maduros
  • 1 lata de leche condensada
  • 1 taza de crema para batir
  • 1 paquete de galletas tipo María
  • 1/2 taza de leche

Preparación

  • Machacar los plátanos hasta obtener un puré
  • Mezclar el puré con la leche condensada hasta integrar
  • Batir la crema hasta que espese ligeramente
  • Incorporar la crema a la mezcla de plátano de forma envolvente
  • Remojar las galletas en leche
  • Formar capas de galletas y mezcla en un recipiente
  • Refrigerar durante al menos 2 horas antes de servir

Consistencia final y forma de servir

Galletas de amaranto con plátano, snack saludable y natural con ingredientes nutritivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Mantener el postre de plátano refrigerado hasta el momento de servir ayuda a conservar su estructura y realzar su intensidad de sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo de refrigeración permite que el postre adquiera firmeza. Este paso es clave para lograr cortes definidos.

Al servir, se pueden observar capas suaves y bien integradas. La textura debe mantenerse estable sin perder cremosidad.

Es recomendable mantenerlo frío hasta el momento de consumo. Así se conserva su estructura y se intensifica su sabor.

Temas Relacionados

PostrePlátanomexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Amnistía Internacional exige declarar emergencia nacional en México por crisis de desapariciones

La organización advierte que la magnitud del problema exige medidas extraordinarias y mayor rendición de cuentas

Amnistía Internacional exige declarar emergencia nacional en México por crisis de desapariciones

Quién es El Gokú y por qué la Familia Michoacana exigía liberarlo a cambio del padre del alcalde de Taxco

El presunto líder de plaza fue detenido el pasado 8 de abril en posesión de drogas y armas, además es señalado de asesinar a una persona en Acapulco

Quién es El Gokú y por qué la Familia Michoacana exigía liberarlo a cambio del padre del alcalde de Taxco

Mundial 2026: Fecha y hora del estreno de ‘Por ella’, la canción de Belinda y Los Ángeles Azules

Los artistas dieron a conocer todos los detalles a través de sus redes sociales

Mundial 2026: Fecha y hora del estreno de ‘Por ella’, la canción de Belinda y Los Ángeles Azules

Un defensor de DDHH y un abogado: quienes son los sancionados por Estados Unidos por vínculos con el Cártel del Noreste

Juan Pablo Penilla y Raymundo Ramos fueron señalados por defender a miembros de la organización criminal

Un defensor de DDHH y un abogado: quienes son los sancionados por Estados Unidos por vínculos con el Cártel del Noreste

Tarjetas de crédito: qué es el Costo Anual Total (CAT), para qué sirve y cómo te afecta

Una decisión bien informada puede evitarte sorpresas y fortalecer tu salud financiera al elegir entre distintas opciones

Tarjetas de crédito: qué es el Costo Anual Total (CAT), para qué sirve y cómo te afecta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es El Gokú y por qué la Familia Michoacana exigía liberarlo a cambio del padre del alcalde de Taxco

Quién es El Gokú y por qué la Familia Michoacana exigía liberarlo a cambio del padre del alcalde de Taxco

Un defensor de DDHH y un abogado: quienes son los sancionados por Estados Unidos por vínculos con el Cártel del Noreste

Dan último adiós a Henry, niño de 2 años fallecido por quemaduras en Valle de Chalco tras asesinato de El Mencho

Estados Unidos sanciona a casinos y tres personas vinculadas con el Cártel del Noreste en Tamaulipas

Familia Michoacana detrás del secuestro del presidente municipal de Taxco y de su padre, anuncia Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Mundial 2026: Fecha y hora del estreno de ‘Por ella’, la canción de Belinda y Los Ángeles Azules

Mundial 2026: Fecha y hora del estreno de ‘Por ella’, la canción de Belinda y Los Ángeles Azules

Queen Buenrostro y Suavecito desmienten supuesta traición amorosa a Kim Shantal: “No pasó nada”

Sol León: las 7 controversias que la convirtieron en la influencer más comentada de ‘La Mansión VIP’

“Malcolm, el de en medio” en ‘Venga La Alegría’: así fue su  paso por el matutino tras escándalo por tratos a Katy Perry

Sol León nombra a Juan Osorio y Bobby Larios en ‘La Mansión VIP’ y Niurka explota contra ella: “Yo sí soy navajita”

DEPORTES

Toluca vs LA Galaxy: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta en la CONCACAF Champions Cup

Toluca vs LA Galaxy: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta en la CONCACAF Champions Cup

Mundial 2026: Fecha y hora del estreno de ‘Por ella’, la canción de Belinda y Los Ángeles Azules

“Wow”: la épica reacción de Son Heung-Min al ver el Estadio Cuauhtémoc de Puebla previo al duelo entre Cruz Azul y LAFC”

Cruz Azul vs LAFC: cómo, cuándo y dónde ver el vivo los Cuartos de Final de la Concachampions

¿Sanción para Katia Itzel? Esto dice el reglamento tras denunciar comentario machista de Sergio Bueno