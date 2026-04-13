México

Mini pays de fresa caseros: receta fácil, rápida y perfecta para cualquier ocasión

La mezcla de texturas y la facilidad para preparar este postre han provocado que cada vez más personas apuesten por su sencillez y sabor

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Pay de coco vegano, postre vegano, coco cremoso, repostería sin lácteos, dulce sin huevo, postre saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los mini pays de fresa destacan por su practicidad y tamaño individual, ideales para reuniones y antojos cotidianos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos pequeños pays de fresa destacan por su practicidad y porciones individuales, lo que los convierte en una opción funcional para reuniones o antojos cotidianos. Su preparación no requiere técnicas complejas ni equipo especializado.

La combinación de una base firme con un relleno suave logra un contraste agradable en cada bocado. La fresa aporta frescura y un toque ligeramente ácido que equilibra el dulzor.

Además, su formato permite una presentación limpia y atractiva. Son fáciles de transportar y conservar, lo que amplía sus posibilidades de uso en distintos momentos.

Una base sencilla que sostiene el sabor

Tarta de queso, postre horneado, base de galleta triturada, rebanada cremosa, repostería casera, sabor dulce, merienda perfecta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de mini pays no requiere técnicas complejas y utiliza ingredientes accesibles para una preparación sencilla en casa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura del mini pay comienza con una base compacta que mantiene la forma sin desmoronarse. Este paso es clave para lograr un resultado consistente.

El uso de galletas trituradas con mantequilla permite una textura firme. La mezcla debe integrarse bien para evitar que se rompa al servir.

Una vez formada, la base se enfría para asegurar estabilidad antes de añadir el relleno. Este proceso mejora la consistencia final.

Ingredientes y preparación paso a paso

Pay de coco vegano, postre vegano, coco cremoso, repostería sin lácteos, dulce sin huevo, postre saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La base compacta de galletas María trituradas y mantequilla mantiene la forma del postre y garantiza una textura firme. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respetar proporciones y tiempos facilita obtener un resultado equilibrado. Cada elemento cumple una función en la textura y el sabor.

Ingredientes

  • 1 paquete de galletas tipo María trituradas
  • 100 g de mantequilla derretida
  • 1 lata de leche condensada
  • 190 g de queso crema
  • 1/2 taza de jugo de limón
  • 1 taza de fresas picadas

Preparación

  • Mezclar las galletas trituradas con la mantequilla hasta formar una masa
  • Colocar la mezcla en moldes pequeños, presionando para formar la base
  • Refrigerar durante 20 minutos
  • Licuar la leche condensada, el queso crema y el jugo de limón hasta obtener una mezcla suave
  • Verter el relleno sobre las bases
  • Agregar las fresas picadas encima
  • Refrigerar por al menos 2 horas antes de servir

Presentación y textura final

Pay de coco vegano, postre vegano, coco cremoso, repostería sin lácteos, dulce sin huevo, postre saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Su formato individual facilita el consumo, la conservación y el transporte, optimizando la funcionalidad del postre en distintos contextos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reposo en refrigeración permite que el relleno adquiera firmeza sin perder suavidad. Este paso define la consistencia del postre.

Al servir, los mini pays deben conservar su forma y mostrar capas bien definidas. La superficie puede decorarse con más fruta para reforzar su atractivo.

Su tamaño individual facilita el consumo y evita cortes irregulares. El resultado es un postre equilibrado, práctico y visualmente ordenado.

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