Pati Chapoy ironiza sobre comparaciones entre Dagna Mata y Cazzu: “No tiene nada que ver, le falta diablo”

La titular de ‘Ventaneando’ no fue la única celebridad de TV Azteca que se pronunció sobre el proceso legal contra Elektra. (Pati Chapoy / Facebook)

La periodista de espectáculos Pati Chapoy contribuyó a extender la polémica que ha generado el videoclip del nuevo sencillo de Christian Nodal, “Un vals”.

La conversación digital se ha centrado en teorías sobre el parecido físico de la modelo Dagna Mata con Cazzu, expareja de Nodal. De acuerdo con el videasta Juan Barbazán, se trató de un error y no de una elección deliberada en detrimento de la trapera argentina.

El nuevo dardo de Pati Chapoy contra Cazzu

Ventaneando, programa referente de los espectáculos, no quedó al margen de la controversia. En su más reciente emisión, Chapoy consideró que la polémica no era esporádica, sino una campaña ideada para impulsar el sencillo.

No obstante, la atención pública no se concentró en su especulación, sino en un comentario irónico sobre Cazzu. La periodista sostuvo que, contrario a lo que se manifestaba en redes sociales, la modelo Dagna Mata no tiene parecido con la sudamericana. “No tiene nada que ver. ¿Saben qué le falta? El diablo que tiene Cazzu".

Su comentario generó una reacción inmediata en las conductoras Rosario Murrieta, Linet Puente y Mónica Castañeda, esta última con una opinión igualmente controvertible: “La cosa mala de Cazzu”, zanjó.

Pati Chapoy, titular de Ventaneando, generó controversia al comparar a Cazzu con la modelo del video musical de Christian Nodal, haciendo fuertes declaraciones en su programa. (Captura de pantalla: X)

Reacciones en redes sociales

En X —antes Twitter—, el periodista Raúl Gutiérrez compartió el fragmento televisivo y abrió la conversación al preguntar a su audiencia si las expresiones de Pati Chapoy eran una indirecta, crítica directa o simplemente una opinión sin filtros.

Usuarios recordaron el largo historial de desencuentros públicos entre Chapoy y Cazzu. Sin embargo, para otras personas, las palabras de la periodista hacían referencia al aura que transmite la trapera: “Para, no lo dijo de mala, justamente lo que quiso decir es que la modelo no tenía la presencia que tiene Cazzu, ella misma lo explicó; le faltó ese fuego de diabla que Cazzu transmite, que hace que sea hipnótica al verla... Lectura comprensiva”.

Dagna Mata, modelo del videoclip 'Un vals' de Christian Nodal, posa en un paisaje nevado con un distintivo atuendo vaquero bajo un cielo azul claro. (Dagna Mata: Instagram)

En los últimos meses, Pati Chapoy ha tenido un cruce público con Cazzu y ha respaldado a Christian Nodal de lo que consideró una narrativa negativa contra el cantante mexicano que ha sido impulsada en plataformas digitales.

Las frases más polémicas de Pati Chapoy sobre Cazzu

“Ya quédate calladita, mamacita. Atiende a tu hija, recibe la lana que te da y ya” . Esta frase surgió tras comentarios de Cazzu sobre una canción de reggaetón que mencionaba a Nodal, lo que Chapoy consideró innecesario.

“Al fin argentina” . Un comentario que fue interpretado por la audiencia como una crítica cultural y una falta de objetividad al tomar partido por Nodal.

“¡Resentidas!”. Expresión utilizada para referirse a quienes apoyaron la inclusión de Nodal en un “tendedero” de deudores alimentarios.

Hasta el momento, Cazzu se ha mantenido al margen de la controversia en torno al sencillo de su expareja. La rapera alista una gira por Estados Unidos y celebra un fallo judicial a su favor para viajar junto a su hija.