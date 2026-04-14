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¿Millonarios en México podrían pagar más impuestos? Esto dice Sheinbaum sobre implementar cobro adicional

La presidenta indicó que la actual estructura fiscal obliga a las personas con mayores ingresos a pagar más impuestos

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Sheinbaum destacó que la recaudación de impuestos ha ido en aumento. | Presidencia
Sheinbaum destacó que la recaudación de impuestos ha ido en aumento. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la posibilidad de aplicar un impuesto extra a los grandes millonarios en México, en línea con el debate internacional que respalda la creación de un gravamen de entre 2 y 3% a las personas con mayores fortunas.

En su conferencia mañanera, la mandataria explicó que, si bien la idea existe, cualquier decisión sobre un “impuesto especial a las grandes fortunas” debe ser analizada en el país.

Subrayó que actualmente México cuenta con una estructura fiscal que ya obliga a quienes tienen mayores ingresos a pagar más impuestos.

Afirmó que una de las acciones principales de su administración y de la gestión anterior fue terminar con la condonación de impuestos, especialmente a grandes fortunas, una práctica común durante el periodo neoliberal.

“Ya es inconstitucional hacerlo”, puntualizó la presidenta.

Sheinbaum insistió en que la revisión y el cobro efectivo de impuestos a quienes más tienen han permitido aumentar el ingreso nacional y que ahora todos los contribuyentes, incluyendo las grandes fortunas, deben cumplir con sus obligaciones fiscales.

Detalló que México mantiene un sistema tributario progresivo, donde "quien más gana, más paga".

Explicó que el principal mecanismo es el Impuesto sobre la Renta (ISR), cuya estructura está diseñada para que los ciudadanos con mayores ingresos contribuyan más al fisco.

Desde el inicio del gobierno anterior, se eliminó la condonación discrecional de impuestos, una práctica que, según Sheinbaum, caracterizó al periodo neoliberal y permitió que grandes fortunas dejaran de pagar lo que correspondía.

Ahora, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se enfoca en revisar que las deducciones sean legítimas y no se reporten pérdidas falsas.

Sheinbaum destacó que este cambio ha permitido que fortunas que antes no pagaban impuestos ahora sí lo hagan, fortaleciendo la recaudación y evitando privilegios fiscales.

Recordó que la prohibición de la condonación ya está establecida en la Constitución y que todos los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones.

La presidenta resaltó el aumento de la recaudación fiscal durante los últimos años, al señalar que bajo la administración anterior, los ingresos nacionales pasaron de 4 billones de pesos en el primer año a 5 billones 558 mil 349 millones de pesos.

Mientras que en su gobierno, la recaudación ha alcanzado 6 billones de pesos, rsaltando que de ese total, 1 billón se destina directamente a los programas de bienestar social, beneficiando a la población de manera directa.

Sheinbaum reiteró que la vigilancia en el pago de impuestos y la eliminación de la condonación han sido factores clave para mejorar los ingresos públicos y asegurar que todos los sectores, incluidas las grandes fortunas, contribuyan al financiamiento de las políticas sociales.

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