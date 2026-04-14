Nueva polémica arbitral: Paco Chacón sugiere sancionar a Katia Itzel García tras incidente con Sergio Bueno

La polémica entre la árbitra Katia Itzel García y el técnico de Mazatlán, Sergio Bueno, sumó un nuevo capítulo luego de que el exárbitro Francisco Chacón sugiriera que la silbante podría ser sancionada por sus declaraciones tras el partido ante Pumas.

El tema surge tras versiones sobre presuntos comentarios de tono machista atribuidos al entrenador del conjunto mazatleco, lo que ha encendido la conversación en el futbol mexicano.

Chacón cuestiona declaraciones de la árbitra

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A través de su cuenta en X, Francisco Chacón señaló que la árbitra pudo haber infringido el reglamento al pronunciarse públicamente sobre lo sucedido.

“Se puede venir una fuerte sanción para ‘Juanito’ por parte de la Comisión Disciplinaria por dar declaraciones después del partido; en el artículo 45 inciso 5 habla que no se puede dar declaraciones que causen agravio o menosprecio a agremiados a la FMF”, escribió.

El exárbitro utilizó el apodo “Juanito” para referirse de forma sarcástica a Katia Itzel García, una expresión que también ha generado reacciones dentro de la polémica.

Chacón añadió: “Es claro que agravia y menosprecia el actuar de Sergio Bueno, DT del equipo Mazatlán FC, que, por cierto, es un técnico con una carrera intachable”.

Las declaraciones de la árbitra se dieron en entrevista con Aristegui Noticias, tras el encuentro en Ciudad Universitaria.

El origen del conflicto en Ciudad Universitaria

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Durante el partido en el Estadio Olímpico Universitario, García expulsó a Sergio Bueno al medio tiempo por reclamos desde el banquillo.

Después del juego, surgió el testimonio de la fotógrafa Eloisa Sánchez, quien estaba a nivel de cancha y relató una frase atribuida al técnico tras la expulsión: “Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos”.

El caso se mantiene en el foco mientras se espera si hay alguna postura o resolución por parte de las instancias disciplinarias del futbol mexicano.