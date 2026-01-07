México

¡Cumbia mundialista! Belinda y Los Ángeles Azules lanzarán tema para del Mundial 2026

Elías Mejía, integrante de la agrupación, compartió detalles sobre la colaboración

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
Ya comenzó el 2026 y con ello la cuenta regresiva para el arranque de la Copa Mundial de Futbol México-Estados Unidos-Canadá.

Una parte importante de la justa mundialista, al menos en los últimos años, es la música. Y es que el tema oficial de la competencia ganó relevancia desde que Shakira puso a bailar a todo el mundo con el “Waka Waka” (Mundial Sudáfrica 2012).

Hasta el momento, se desconoce cuál será el tema oficial del Mundial 2026 y qué artista lo interpretará. No obstante, se sabe que Los Ángeles Azules lanzarán una cumbia mundialista junto a nada más y nada menos que Belinda y Santa Fe Klan.

Vista general del trofeo de
Vista general del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante el sorteo Pool vía REUTERS/Mandel Ngan

¿Qué se sabe sobre la cumbia mundialista de Los Ángeles Azules y Belinda?

Fue Elías Mejía -integrante de la agrupación- quien compartió la enhorabuena en entrevista para “Ventaneando”.

“Hubo un patrocinador que dijo: «Yo quiero entrar al Mundial y yo quiero a Los Ángeles Azules para que hagan el tema y quiero a una persona de sexo femenino», y que le tocó a Belinda. Ya habíamos tenido acercamientos con ella, pero el volver a hacer algo nuevo yo creo que es algo muy, muy padre para, para los dos", comentó.

El músico no reveló más detalles al respecto, por lo que se desconoce cómo se llamará el tema y cuándo se estrenará. Cabe mencionar que no se trata de la canción oficial del evento deportivo.

(IG: @belindapop)
(IG: @belindapop)

¿Contra qué selecciones jugará México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana de Futbol encabeza el Grupo A y competirá contra Sudáfrica y Corea del Sur, así se dio a conocer en el sorteo oficial de la FIFA que se llevó a cabo en diciembre de 2025 en Estados Unidos.

Cabe mencionar que todavía falta por definir a un contrincante, pues Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda competirán en el repechaje y el ganador se integrará automáticamente al Grupo A y, por lo tanto, se enfrentará a los mexicanos en la cancha.

¿Qué selecciones jugarán el partido inaugural en el Estadio Azteca en 2026?

La Copa Mundial de Futbol 2026 se jugará en tres países, pero la Selección Mexicana de Futbol fue elegida para inaugurar la justa mundialista el 11 de junio en el Estadio Azteca y, según el resultado del sorteo de la FIFA, lo hará contra la Selección de Sudáfrica.

Esta no es la primera vez que el equipo mexicano se enfrenta al africano en un partido inaugural del Mundial, pues las selecciones se enfrentaron en el primer partido del Mundial de Futbol Sudáfrica 2010.

