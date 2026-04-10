¿Dónde comprar mango y jugo de naranja más barato? Esto dice Profeco

Precio del mango y el jugo de naranja, de acuerdo con Profeco. (Profeco)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó acerca de los precios mínimos, máximos y promedio de diversas frutas como: mango Ataúlfo, Manila y Petacón, así como de la naranja Valencia y para jugo.

Los datos revelados comprenden el periodo de la semana del 30 de marzo al 1 de abril. Este estudio se realizó debido a que estos productos se encuentran en su punto óptimo de cosecha, por lo que ambos representan excelentes opciones durante esta temporada.

Precio del mango

El mango es una de las frutas más representativas de México, no solo por su sabor, sino también por los beneficios que aporta a la salud. Su consumo favorece al sistema inmunológico y contribuye a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Además, contiene minerales como potasio, fósforo y cobre, así como antioxidantes y vitaminas, especialmente A y C.

Aunque comúnmente se consume fresco, también se utiliza en la preparación de diversos platillos y salsas. Asimismo, es materia prima en la elaboración de productos procesados como mermeladas, jaleas, conservas, helados, dulces, jugos, néctares y yogures. Su mayor disponibilidad se concentra entre abril y agosto, periodo que representa la mayor parte de su producción anual.

En cuanto a precios, estos varían dependiendo de la variedad, el punto de venta y la región del país.

Mango Ataulfo

Precio promedio: $44.89 por kilo

Precio más bajo: $30.00 por kilo Bodega Aurrera, Ciudad Juárez, Chihuahua Mercado Lucas de Gálvez, Mérida, Yucatán Mercado Emilio Sánchez Piedras, Tlaxcala, Tlaxcala

Precio más alto: $70.00 por kilo en Mercado Público Miguel Hidalgo, Tijuana, Baja California $69.95 por kilo en H.E.B. San Nicolás, Monterrey, Nuevo León



Mango Paraíso Petacón

Precio promedio: $36.99 por kilo

Precio más bajo: $25.00 por kilo en Central de Abasto, León, Guanajuato $25.00 por kilo en Mercado Emilio Sánchez Piedras, Tlaxcala, Tlaxcala $27.50 por kilo en Chedraui, Coacalco, Estado de México

Precio más alto : $77.50 por kilo en Chedraui, Campeche, Campeche $77.50 por kilo en Chedraui, Puebla, Puebla $73.90 por kilo en Fresko La Comer, Guadalajara, Jalisco



Mango Manila

Precio promedio: $54.05 por kilo

Precio más bajo: $35.00 por kilo en Mercado Carro Verde, León, Guanajuato $40.00 por kilo en Mercado Pedro Sainz de Baranda, Campeche, Campeche $40.00 por kilo en Mercado La Purísima, Ciudad de México $40.00 por kilo en Mercado Martínez Domínguez, Monterrey, Nuevo León

Precio más alto: $69.90 por kilo en City Market, Huixquilucan, Estado de México $69.90 por kilo en City Market, Puebla, Puebla



Profeco a través de sus redes sociales. (captura de pantalla)

Precio de la naranja

Por otro lado, la naranja también destaca como una de las frutas preferidas por la población mexicana. Su alto contenido de vitamina C y antioxidantes la convierte en un alimento que contribuye al cuidado de la piel y la salud en general. Además, es ampliamente utilizada en la elaboración de jugos, postres, helados y productos de cuidado personal.

Respecto a sus precios, también presentan variaciones según la variedad y el lugar de venta.

Naranja Valencia

Precio promedio: $27.62 por kilo

Precio más bajo: $15.00 por kilo en Mercado Centralito, Reynosa, Tamaulipas $16.90 por kilo en Walmart, Tampico, Tamaulipas

Precio más alto: $52.90 por kilo en Mega Soriana, León, Guanajuato $49.90 por kilo en Walmart, Culiacán, Sinaloa



Naranja para jugo

Precio promedio: $25.39 por kilo

Precio más bajo: $14.00 por kilo en Central de Abasto, León, Guanajuato $15.00 por kilo en Central de Abasto, Ciudad de México

Precio más alto: $42.90 por kilo en Mega Soriana, Toluca, Estado de México $41.50 por kilo en Soriana Súper, Guadalajara, Jalisco



De esta manera, ambos alimentos mantienen una presencia constante en los hogares mexicanos, con una amplia diversidad de precios que dependen de factores como la oferta, la temporada y el punto de comercialización.