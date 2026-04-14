Hija de Carmen Salinas pedirá que bajen video del canal de Saskia Niño de Rivera, asegura Ana María Alvarado

La posible suspensión del canal de Saskia Niño de Rivera toma fuerza tras la demanda impulsada por la hija de Carmen Salinas. (Instagram)

La posible suspensión del canal de Saskia Niño de Rivera toma fuerza tras la demanda impulsada por la hija de Carmen Salinas. Según la conductora Ana María Alvarado en Las Mañanas con Ana, el caso avanza y la eliminación del canal podría formar parte de las exigencias legales en el proceso.

Razones detrás del posible fin del programa de Saskia

La posible cancelación del canal surge tras conocerse la existencia de una demanda que exige la baja de contenidos relacionados con Carmen Salinas en las plataformas de Saskia. Entre las objeciones presentadas destacan la petición de retirar videos y audios vinculados al caso, así como el análisis de la exposición mediática de los temas tratados dentro de los videos y del pódcast.

El futuro de ese espacio digital permanece en el aire, ya que una de las solicitudes al juez sería eliminar por completo el canal debido al uso de la figura de la actriz en contenido reciente. La petición podría incluir tanto el retiro de los videos en cuestión, como del pódcast que tomó como gancho el nombre de Salinas, según Ana María Alvarado.

“Podría ser una de las peticiones o resoluciones del juez, bajar ese video. Pero también que incluyan el pódcast, ¿no? Que también se baje ese pódcast en donde usaron como gancho y título a Carmen Salinas, definitivamente. Sin embargo, pues ya lo que ganó, ganó, que fueron miles y miles de pesos”, comentó la conductora.

La incertidumbre se mantiene mientras la autoridad competente revisa el caso y no descarta eventuales modificaciones en la operación del canal.

De la psicología forense a 'explotar las historias de presos' para un podcast; este es el currículum de Saskia Niño de Rivera (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Uso de figuras populares como táctica y el precedente legal

El caso reactiva el debate sobre el uso de nombres famosos para atraer audiencia en videos o pódcasts en plataformas como YouTube. Influencers y creadores de contenido suelen emplear referencias a personalidades reconocidas como estrategia para aumentar su número de seguidores y los ingresos por monetización.

En este caso, el contenido bajo demanda gira alrededor de Carmen Salinas, una de las actrices con mayor reconocimiento en la industria del entretenimiento mexicano.

La demanda de la hija de Carmen Salinas busca sentar un precedente en el uso de figuras públicas en medios digitales, exigiendo retirar no sólo el video original, sino también cualquier formato —como el pódcast— donde se exploten nombre, imagen o legado. El alcance de la queja resalta la necesidad de una figura jurídica clara frente al uso de la imagen de celebridades fallecidas en plataformas comerciales.

Por su parte, Saskia Niño de Rivera no ha dado declaraciones públicas sobre el proceso ni ha confirmado si aceptará voluntariamente las medidas propuestas o agotará las instancias legales disponibles.

En distintas ocasiones, ha compartido que su contenido y el programa de reinserción social que dirige contribuyen a la transformación de vidas, destacando la importancia de mantener espacios de expresión para personas que buscan una segunda oportunidad fuera de prisión.

La audiencia del canal permanecería pendiente de la resolución judicial y las consecuencias que podrían derivar para otros creadores digitales.

Si el juez resuelve a favor de la demanda, el canal de Saskia Niño de Rivera dejaría de estar disponible en YouTube y otras plataformas, estableciéndose así una nueva barrera para el uso de la imagen de personas reconocidas sin consentimiento familiar explícito.

El contenido bajo demanda gira alrededor de Carmen Salinas, una de las actrices con mayor reconocimiento en la industria del entretenimiento mexicano. CRÉDITO: Captura de pantalla/YouTube Carmen Salinas Oficial 1

Posición de las autoridades ante el futuro del canal

Hasta la fecha, las autoridades mexicanas competentes en la supervisión penitenciaria no han emitido un dictamen final sobre la continuidad del contenido impulsado por Saskia. Persiste una etapa de evaluación en la que examinan quejas, recomendaciones y la congruencia con los marcos regulatorios aplicables.

Entre los argumentos oficiales figura la importancia de garantizar transparencia en los resultados y la regulación sobre la difusión de contenidos desde el interior de centros penitenciarios. Aunque no hay anuncios acerca de cuándo habrá decisión definitiva, la situación prolonga la inquietud de los participantes y colaboradores.

Mientras se especula la baja definitiva del canal, se recuerda que Saskia Niño de Rivera ya habría obtenido ganancias cuantiosas con ese contenido. No obstante, la resolución judicial podría marcar un precedente para influencers y creadores que recurren a figuras populares en sus títulos para atraer audiencia.