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Gobierno reconoce aumento de homicidio doloso en Oaxaca y Morelos: estos son los motivos, según Harfuch

El secretario de Seguridad atribuye alza en Morelos a disputas entre grupos delictivos; en Oaxaca señala hechos aislados sin indicios de una escalada sostenida

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció un aumento reciente en los homicidios dolosos en Morelos y Oaxaca, aunque precisó que las causas y características de la violencia difieren entre ambas entidades.

En el caso de Morelos, el funcionario señaló que el incremento está asociado a rivalidades entre grupos delictivos. Ante este escenario, indicó que el gobierno federal desplegó un reforzamiento de seguridad por instrucciones de la presidenta, con la participación de la Guardia Nacional y el envío de células de investigación.

“En Morelos ha iniciado un nuevo despliegue, estamos aumentando la coordinación en materia de investigación”, explicó. Añadió que estas acciones se realizan en conjunto con autoridades estatales para atender el repunte y avanzar en la identificación de los responsables.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

Respecto a Oaxaca, García Harfuch sostuvo que no existe un aumento generalizado de la violencia. Indicó que los hechos recientes corresponden a casos específicos y descartó que haya una expansión de grupos de la delincuencia organizada en la entidad.

“Han sido casos específicos, no tenemos un repunte permanente de la violencia”, afirmó. Precisó que cada evento es investigado mediante la coordinación entre el gabinete de seguridad y las fiscalías estatales.

El secretario detalló que en Oaxaca se mantienen operativos conjuntos entre autoridades federales y estatales, lo que ha permitido la realización de detenciones en distintos puntos de la entidad. Estas acciones forman parte de una estrategia de respuesta inmediata ante hechos relevantes.

Ambas entidades figuran en el reporte de homicidios dolosos

Las declaraciones se dan en un contexto en el que ambas entidades figuran entre las que concentran una mayor proporción de homicidios dolosos en el país. De acuerdo con datos oficiales —también presentados en ‘La Mañanera’ de este martes—, Morelos representa el 6.4% de los casos a nivel nacional, con 102 víctimas, mientras que Oaxaca concentra el 5.9%, con 94 casos.

En la lista nacional, Guanajuato encabeza la incidencia con 9.2% de los homicidios (147 casos), seguido de Chihuahua con 8.3% (132 casos) y Baja California con 8.0% (128 casos). También aparecen Guerrero, con 6.3% (101 casos), y el Estado de México, con 6.0% (95 casos).

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