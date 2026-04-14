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Maribel Guardia desata críticas por promoción de sueros vitaminados asociados a muerte de 8 personas

Los videos de la actriz surgen mientras la Fiscalía de Sonora y Cofepris refuerzan coordinación para investigar los casos registrados en ese estado

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Díptico: Maribel Guardia con top rosa en sofá, recibiendo suero en el brazo; a la derecha, sentada en una silla, con top negro y una enfermera
Maribel Guardia ha sido blanco de críticas en X. (Maribel Guardia: Instagram / X)

Dos videos de la actriz Maribel Guardia promocionando la sueroterapia han sido difundidos en X en medio de una crisis de salud en Hermosillo, Sonora.

La Fiscalía y la Secretaría de Salud estatales han asociado el deceso de ocho personas con la aplicación de sueros vitaminados en una clínica privada a cargo del médico Maximiano “N”, actualmente prófugo de la justicia.

Maribel Guardia desata críticas por promoción de sueros vitaminados asociados a muerte de 8 personas en Hermosillo, Sonora.

El caso de Maribel Guardia

En X —antes Twitter—, la atención se ha concentrado en la colaboración comercial entre Maribel Guardia y una clínica privada.

Aunque los videos no son actuales y el establecimiento no ha sido vinculado por autoridades federales y estatales a la investigación, el contexto en el que surgen ha derivado en cuestionamientos contra Maribel Guardia y otras celebridades que promueven la sueroterapia.

Periodistas y creadores de contenido, especialmente en temas de salud, contribuyeron a que las grabaciones se volvieran tendencia en plataformas digitales. Esto dio pie a un debate donde el eje central fue la urgencia de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) implemente normativas que impidan que celebridades promocionen tratamientos experimentales.

El estilo de vida de Maribel Guardia siempre ha sido de interés público. A sus 66 años, su apariencia física dista del número de años que la califican como una mujer de la tercera edad.

El caso de Julio Preciado

Más allá de la controversia que rodea a la intérprete, una reciente crisis de salud del cantante Julio Preciado evidenció los riesgos asociados a la sueroterapia.

El exvocalista de Banda El Recodo fue hospitalizado tras presentar problemas renales y una neumonía asociada a la automedicación con sueros vitamínicos.

En un video, Preciado indicó que su vida estuvo en riesgo. La experiencia, sostuvo, lo aleccionó sobre la importancia de no recurrir a procedimientos medicinales alternos.

¿Qué es un suero vitaminado?

Un suero vitaminado, también conocido como terapia de micronutrientes intravenosa o sueroterapia, es una mezcla de vitaminas, minerales, antioxidantes y otros nutrientes esenciales en una solución líquida, normalmente suero fisiológico. Se aplica directamente al sistema sanguíneo a través de una intravenosa.

Al omitir el sistema digestivo, esta vía permite que el cuerpo absorba los nutrientes de manera más rápida y completa, siendo utilizada para hidratar, nutrir o apoyar la recuperación del paciente.

Mujer con gafas de sol sostiene un suero intravenoso en un coche. En un recuadro, retrato sonriente del joven Zahid con camiseta blanca y gorra
La Secretaría de Salud de Sonora confirmó nueve casos asociados al suministro de soluciones intravenosas a pacientes de una clínica homeopática en Hermosillo. (Captura de pantalla: YouTube, Nacho Lozano / X)

Fiscalía de Sonora y Cofepris refuerzan coordinación para investigar los casos

La Fiscalía de Sonora y la Cofepris mantienen coordinación para esclarecer las muertes de ocho personas tras la aplicación de sueros vitaminados intravenosos en una clínica privada de Hermosillo. Las primeras defunciones se reportaron el 3 de abril y los afectados acudieron al establecimiento dirigido por el médico Maximiano “N”, quien está prófugo.

Las autoridades estatales aseguraron el 8 de abril 216 sueros intravenosos tras un cateo en Ciudad Obregón. Hasta el momento, hay al menos 11 personas afectadas por el uso de estos productos en el estado. Ocho de ellas fallecieron, según datos oficiales.

Cofepris informó que sus operativos de verificación sanitaria en Sonora dieron como resultado el decomiso de diversos productos y la supervisión de establecimientos donde se distribuyen e inyectan sueros. Los análisis de laboratorio sobre los sueros “están en etapas avanzadas”, aunque no hay fecha para su conclusión.

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