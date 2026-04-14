Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 años: nueva fecha de registro y documentos para inscribirse

Alimentación para el Bienestar es un programa social del Estado de México. Foto: X/@avisosbienestar.

Alimentación para el Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México que busca favorecer el acceso a alimentos a mujeres de 50 a 64 años que se encuentren en situación de pobreza.

La iniciativa ofrece una canasta de alimentos en una o hasta en seis ocasiones anuales, de acuerdo con la evaluación individual y las asesorías especializadas.

Además de la canasta alimentaria, el apoyo incluye acceso a asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, de trabajo, gerontológicas y atención de medicina general en Edomex.

Nueva fecha del registro a Alimentación para el Bienestar Edomex

A finales de abril de 2026, la segunda etapa del registro para el apoyo Bienestar reabrirá en el Estado de México (Edomex).

Quienes buscan obtener este apoyo deben presentarse en alguno de los módulos de la Secretaría de Bienestar del Estado de México del lunes 20 de abril al viernes 8 de mayo de 2026. La lista oficial de folios aceptados estará disponible a partir del 20 de abril en la página oficial del programa. .

Cabe recordar que la primera etapa de registro concluyó el pasado 10 de abril de 2026. Desde entonces, la Secretaría de Bienestar del Estado de México ha ajustado la convocatoria para la segunda fase, la cual exige la presencia de las solicitantes en los módulos designados con el fin de verificar documentación y garantizar la correcta entrega del apoyo.

Alimentación para el Bienestar es un programa social del Estado de México. Foto: X/@avisosbienestar.

¿Cómo será el registro al programa para la canasta alimentaria?

Solo podrán acudir a los módulos del Estado de México entre el 20 de abril y el 8 de mayo de 2026 aquellas mujeres que hayan realizado su pre-registro y cuenten con un folio asignado por la Secretaría de Bienestar del Estado de México para continuar con el proceso.

Para inscribirse en la Canasta Alimentaria Bienestar, será necesario presentar los documentos generados durante el pre-registro en línea, el acta de nacimiento, una identificación oficial vigente, ya sea la credencial para votar, el pasaporte u otro documento que acredite identidad, la CURP impresa o biométrica, y un comprobante de domicilio o constancia de residencia con una antigüedad máxima de seis meses.

La publicación de la lista de folios resulta clave para que las interesadas sepan si pueden continuar el trámite. El sitio oficial https://bienestar.edomex.gob.mx/ será el canal para consultar resultados y fechas relevantes.

Entrega de canastas alimentarias del programa Alimentación del Bienestar en el municipio de Cuautitlán Izcalli (Gob. Edomex)

Criterios de selección para el programa

Entre los criterios de selección se exige ser mexicana, residir en el Estado de México, tener entre 60 y 64 años, acreditar condición de pobreza y carencia de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, además de cumplir con cualquier otro requisito que establezca el comité correspondiente.

Finalmente, para quienes requieran orientación o tengan dudas, la dependencia ofrece el teléfono 722 226 01 82 y el correo dgbienestar@edomex.gob.mx.