México

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

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El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estatus de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante del país, el aeropuerto capitalino reporta el estatus en en tiempo real de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del 13 de abril.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: UJ760

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 08:15

Estatus: Cancelado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estado: Cancelado

Vuelo: UA1567

Destino: Wa Dulles

Aerolínea: United Airlines

Hora: 09:05

Estado: Demorado

Vuelo: Y4182

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 12:45

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1136

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:55

Estado: Demorado

Vuelo: AM244

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:25

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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